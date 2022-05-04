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СЬОГОДНІ Новини України

"Це героїзм": як Метінвест допомагає евакуйованим з Азовсталі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 травня, 14:22
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Розповідаємо, як ще обіцяють допомогти евакуйованим з Азовсталі маріупольцям
Евакуйованим маріупольцям надають усю необхідну допомогу
Евакуйованим маріупольцям надають усю необхідну допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

До Запоріжжя прибули перші 156 осіб, евакуйовані з окупованого російськими військами металургійного комбінату Азовсталь.

Директор з персоналу підприємства Іван Голтвенко повідомив, що їм вже надається вся необхідна допомога.

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"156 людей перебували в бомбосховищах Азовсталі майже 2 місяці. Евакуйовані кажуть, що на комбінаті залишились ще сотні людей, переважно це жінки та діти. Евакуацію провели за сприянням ООН та Червоного Хреста. Долучилася до допомоги також компанія Метінвест", – розповів він у ефірі телеканалу "Україна 24".

Голтвенко підкреслив, що перебувати стільки часу у бомбосховищі - це героїзм, а серед евакуйованих людей багато співробітників заводу, і група Метінвест готова допомогти усім людям.

За його словами, евакуйованим надаватимуть усю необхідну допомогу, зокрема психологічну, медичну і гуманітарну. Також маріупольцям допоможуть з працевлаштуванням.

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"Люди розповідають жахливі речі. Вони кажуть, що бомбардування продовжувалися всі 60 днів, вони жили в інформаційному вакуумі і щоночі прощалися з життям. Усім цим людям необхідна допомога, і вона обов'язково буде надана", – запевнив Голтвенко.

За словами директора з персоналу, всі евакуйовані уже отримали продукти і наразі вирішується питання їх розселення.

"Ми зустрінемося і будемо допомагати психологічно, медикаментами. Усім нашим співробітникам з Азовсталі ми запропонуємо нову роботу", – розповів він і підкреслив, що це тільки перший крок до визволення.

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Ситуація на Азовсталі

У бомбосховищах металургійного комбінату ховаються сотні мирних мешканців міста, яких не випускають окупанти.

Власник комбінату Рінат Ахметов заявив, що пишається фактом того, що Азовсталь став символом боротьби і у жодному разі не працюватиме під російською окупацією.

"Сьогодні" також писали, яку гуманітарну допомогу отримали кияни, і розповідали, яка зірка стала амбасадором музею "Голоси Мирних".

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