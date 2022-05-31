Це історичне рішення знекровить агресію РФ проти України – Арсеній Яценюк

Політик назвав ембарго на російську нафту першою санкційною дією глобального масштабу

Арсеній Яценюк заявив, що РФ втратить 2/3 експорту нафти до Європи внаслідок ембарго / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Прем‘єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк назвав нафтове ембарго історичним рішенням, яке знекровить агресію РФ проти України.

"Путінська економіка втратить 2/3 експорту нафти до Європи у результаті ембарго, рішення про яке ухвалили країни ЄС", – підкреслив у дописі на Facebook Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що це перша санкційна дія глобального масштабу, "спрямована проти самих основ економічної і фінансової системи Росії".

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"Це історичне рішення, яке знекровить агресію проти України, наближаючи нашу перемогу", – написав голова КБФ.

Він висловив вдячність світовим політичним лідерам, "відповідальним лідерам країн Європи, справжнім друзям України, які доклали для цього непростого рішення великих старань".