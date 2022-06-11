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Це моральний обов’язок – сказати Україні: ви є членом нашої родини – Климпуш-Цинцадзе

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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11 червня, 08:40
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Україна готова буде пройти всі складні реформи, щоб стати членом ЄС, впевнена голова комітету ВР
Іванна Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що українці зробили дуже багато для захисту цінностей, на яких побудована Європа
Іванна Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що українці зробили дуже багато для захисту цінностей, на яких побудована Європа / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу є виключно політичним рішенням.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Сьогодні не можна вести мову про якусь бюрократичну, юридичну казуїстику, яка би мала стати на заваді ухвалення політичного, я підкреслюю, це абсолютно політичне рішення, щодо надання Україні кандидатського статусу", – сказала вона.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що немає чітких, конкретних, деталізованих, остаточних процедур щодо набуття статуса країни-кандидата.

Вона наголосила, що українське суспільство і наші Збройні сили зробили надзвичайно багато для захисту цінностей, на яких побудована Європа.

"Цінності мають значення тоді, коли їх є готовність захищати, коли за них готові навіть помирати. Ми нагадали Європі про те, що багатьом здається вже даністю в Європейському Союзі", – підкреслила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції.

На її думку, це має стати базою для політичного рішення, яке має ухвалити Європейський Союз.

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"У цей час випробувань, який так гідно і так тяжко одночасно, з такими жахливим втратами сьогодні проходить Україна, як на мене, це моральний обов’язок – сказати Україні: ми з вами, ви є членом нашої родини", – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона також додала, що Україна після отримання кандидатського статусу готова буде пройти всі складні реформи, щоби стати повноправним членом Європейського Союзу.

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