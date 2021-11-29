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СЬОГОДНІ Новини України

Це треба побачити Путіну: 6-річна дівчинка показала картину з палаючим Кремлем (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
29 листопада, 01:08
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У Мережі з'явилося багато охочих придбати такий витвір мистецтва
Картину намалювала жителька Харкова Дарина Головніна/Колаж: Сьогодні
Картину намалювала жителька Харкова Дарина Головніна/Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео з 6-річною Дариною, яка демонструє витвір мистецтва. Дівчина показує московський Кремль у вогні.

Про це повідомляє Telegram-канал Репортер UA.

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Деталі

На відео 6-річна Дарина в руках тримає картину, на якій зображений Кремль, що палає. У мережі українці позитивно оцінили витвір мистецтва:

  • "Москва палає, краще нічого немає".
  • "Тепер робимо ставки, через скільки часу зливний бочок верещати почне".
  • "Ой вже бачу, як це фото використовують у російській пропаганді".
  • "Яка мила дівчинка".

Хто автор картини?

З'ясувалося, що авторство картини належить не дівчинці на відео, а художниці з Харкова Дарині Головніной. Після появи відео з 6-річною дівчинкою у жінки на цю картину виник справжній ажіотаж. Люди хочуть придбати собі таку.

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У Скабєєвої істерика від пісні про спалену Москву на українському ТБ

Російську пропагандистку Ольгу Скабєєву вивела з себе комедійна пісня українських гумористів "Москва горить". Від побаченого, вона почала розповідати, що в Україні немає газу, а Зеленському разом з українцями від таких пісень і думок про Москву стає тепліше. Відео композиції показали в шоу Скабєєвої на телеканалі "Росія 1".

"На українському телебаченні заспівали пісню... як горить столиця Росії. Це прекрасний сон для кожного українця... Дурень багатіє думкою", – сказала вона.

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