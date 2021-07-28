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"Це наша історія – у металі, каменях": Зеленський привітав з хрещенням Київської Русі-України

28 липня 2021 10:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави натяком присоромив історичну статтю Путіна про Україну і пояснив йому реальну історію

Зеленський привітав з Днем хрещення Київської Русі. Колаж "Сьогодні"

Зеленський привітав з Днем хрещення Київської Русі. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем хрещення Київської Русі-України і зазначив, що наша історія не на папері в чиїхось статтях, а в будівлях наших міст, на наших вулицях.

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Відповідне відео опубліковано у Facebook президента.

За його словами, в словах "Русь-Україна" не випадково стоїть тире – це означає, що Україна є правонаступницею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи.

"У її столиці, яка є столицею сучасної України, почалася історія християнства у Східній Європі, коли 1033 роки тому великий князь Київський Володимир хрестив Київську Русь. Київську Русь-Україну. Це не частина нашої історії – це і є наша історія", – сказав Зеленський.

Президент вважає, що нам не треба доводити це історичними трактатами-роботами-статтями (натяк на статтю Путіна).

"Тому що наші докази – вони не на папері, а в металі, в каменях. Не в міфах і легендах, а в наших містах, на наших вулицях", – підкреслив глава держави.

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Зеленський відзначає, що зараз українцям стало легко подолати шлях до скарбів минулого завдяки трендам сучасності – взявши електросамокат, можна дістатися і побачити Києво-Печерську лавру, Михайлівський Золотоверхий собор, Аскольдову могилу. А вийшовши на "Арсенальній", взявши каву і пройшовши кілька метрів, українці бачать церкву Спаса на Берестові, яка вперше згадується у 1072 році і є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО (в ній похований син Володимира Мономаха і праправнук Володимира Юрій Долгорукий – великий князь Київський, засновник Москви).

Нагадаємо, 27 липня у Києві пройшла хресна хода, в якій взяли участь понад 350 тисяч паломників.

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