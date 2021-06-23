Це не для того, щоб подражнити Росію: Кучма згадав про візит Папи Римського в Україну (фото)

Рівно 20 років тому відбувся перший і єдиний візит Папи Римського в Україну. 23 червня 2001 року на запрошення другого президента Леоніда Кучми до Києва приїжджав Іоанн Павло II, якого пізніше визнали святим. Метою візиту була підтримка вірян всіх конфесій і підтвердження європейського шляху України.

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Про це написала в Facebook прессекретарка Кучми Дарка Оліфер.



Візит понтифіка в Україну

Візит Папи 23 червня 2001 року в Київ. Фото: Валерія Соловйова

У своїй промові в аеропорту "Бориспіль" Іоанн Павло II, зокрема, сказав: "Приходжу до вас, дорогі жителі України, як друг вашого благородного народу. Приходжу як брат у вірі, щоб обняти стількох християн, які серед найважчих страждань зберегли вірність Христові. Приходжу спонуканий любов'ю, щоб усім дітям цієї землі, українцям кожної культурної та релігійної належності, висловити свою пошану та щиру приязнь".

Так понтифіка зустрічали українці. Фото: Валерія Соловйова

Він привітав набуття Україною незалежності без кровопролиття.

Понтифік відвідав Київ і Львів, виголосив 11 проповідей і промов, провів літургії, на яких були присутні понад 2 млн громадян. Під час літургій, які відбулися на київському аеродромі "Чайка" і на львівському іподромі, Іоанн Павло II звертався до вірян українською мовою. До сьогодні візит Івана Павла II залишається першим і єдиним візитом глав Ватикану в Україну.

Літургія за участі Іоанна Павла ІІ. Фото: Валерія Соловйова

Спогади Кучми про візит Папи Римського

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Сьогодні другий президент України називає Іоанна Павла II одним з головних світових лідерів за весь післявоєнний період.

Кучма зустрів главу Ватикану. Фото: Валерія Соловйова

"Він був унікальна людина. Немічний тілом, але сильний душею. У нього був величезний глобальний авторитет. Приймати такого гостя для України було честю. Хочу окремо згадати тих, хто зробив величезний внесок у підготовку візиту, – корифеїв нашої дипломатії Геннадія Йосиповича Удовенка і Анатолія Максимовича Зленка. І це повна дурниця, ніби я добивався візиту Папи тільки для того, щоб подратувати Росію. Я думав не про Росію, а про мільйони греко- та римокатоликів України, наших громадян. Я хотів, щоб вони змогли почути слово свого пастиря", – сказав Кучма.

Незвичайний автомобіль понтифіка. Фото: Валерія Соловйова

Він вважає, що 20 років тому Україна займала більше місця на політичному глобусі, ніж тепер, причому наша країна цікавила світову спільноту тим, що ми робили самі, "а не тим, що з нами робили інші".

"Ми були більше суб’єктом, ніж об’єктом. Під час мого президентства двічі з візитом у Київ приїздив президент США, глава Китаю – теж двічі, європейські лідери – ще частіше. Дуже велике значення мало й те, що Папа Іоанн Павло ІІ приділяв Україні особливу увагу. Він справді вважав її рідною для себе країною. Нині мене питають, чому не вдалося організувати такі візити потім. Не хочу оцінювати зусилля тих, хто був при владі після мене. Але у пізніші часи більше, ніж у 2001-му, самостійній лінії України заважала Москва. Це факт. Вставляли палки в колеса в усіх сферах. І контакти Києва – що з Ватиканом, що з Константинополем – намагалися зривати і Кремль, і російська церква", – додав другий президент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2011 році Ватикан визнав диво, яке здійснив Іоанн Павло II після смерті, після чого покійного понтифіка приєднали до лику блаженних.