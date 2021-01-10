Головний епідеміолог МОЗ заявила, що в Україні немає карантину

Ефективність обмежувальних заходів в Україні буде залежати від впровадження цих заходів на місцях. І від готовності медичної системи виявляти нові випадки COVID-19.

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Про це заявила головний спеціаліст МОЗ України, епідеміолог Наталя Виноград агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, обмежувальні заходи, які ввели в Україні, є перевіреними технологіями в інших державах і регіонах. У нашій країні їх ввели в мінімальному обсязі.

"Це не карантин, слово недоцільно використовувати. Це посилені протиепідемічні заходи. Так записано в законі України про захист населення від інфекційних хвороб. І воно відповідає цьому в обсязі, який сьогодні введено. У нас немає дуже жорстких обмежень – заборона виходу (з приміщень), заборона перебування, дистанція віддалення від місця постійного перебування. У нас не закрито рух транспорту, у нас не закриті кордони. Фактично, у нас обмежувально-ізоляційні заходи не введені", – сказала Виноград.

Оскільки в країні знижується захворюваність на COVID-19, то немає потреби в обмежувально-ізоляційних заходах. Але на цьому етапі слід ретельно дотримуватися всіх норм і правил, особливо в громадському транспорті. Ним користується багато людей, і є ризик заразитися.

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"Будемо говорити про результативність залежно від того, як відпрацюють ситуацію на місцях. Це дуже важливо", – зазначила епідеміолог.

За її словами, рішення про введення обмежувальних заходів після свят не було випадковим. Адже саме тепер виникли нові штами коронавірусу, і експерти враховують потенційну загрозу.

"Їх прописують три групи: британська, африканська, американська. Будь-який із цих варіантів має значно вищий потенціал до зараження. Він викликає більшу кількість випадків і більш швидке зараження. Скоротився інкубаційний період, а від цього, за математичними підрахунками, дуже різкий приріст нових захворювань", – сказала Виноград.

Вона звернула увагу на те, що дуже важливо вчасно виявляти випадки коронавірусу. Адже якщо в Україну прийдуть нові штами, потрібно про це дізнатися якомога раніше.

"Люди повинні бути вчасно вилікувані й ізольовані. На цьому моменті акцентують увагу всі держави світу. Відстеження переміщення людей, які пішли на самоізоляцію, – це критичний момент, який є найбільш оптимальним", – зазначила вона.

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Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Максим Степанов прокоментував можливість введення весняного локдауну. На його думку, введення зимових обмежень допоможе зменшити навантаження на систему охорони здоров'я – "щоб ми всім здатні були надавати медичну допомогу".

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