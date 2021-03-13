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"Це не наша забаганка": Степанов заявив, що тримати в секреті ціну на Covishield змусила Індія

13 березня, 01:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Більшість виробників вакцини від коронавірусу мають в угоді пункт щодо конфіденційності, тому деякі підприємства не дозволяють оголошувати ціну.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Те, що стосується цінових показників на вакцини, це не наша забаганка. Там де нам дозволяло підприємство оголошувати ціну, як по вакцині Sinovac, ми відразу дали. Якщо інші забороняють, є вимога їх конфіденційності, ми не можемо це оголошувати. Звичайно, мабуть, ми би могли піти іншим шляхом, якщо б нас не турбувало життя громадян і сказати: якщо ви нам не дозволяєте оголошувати ціну – ми не купуватимемо у вас вакцину", – сказав Степанов.

За його словами, влітку, коли були перші перемовини з виробниками вакцин, перше питання, яке ставили, було – кількість вакцин, а друге – терміни поставки.

"Питання ціни спочатку навіть не обговорювали. Я вважаю, що немає ціни, яка дорівнює життю громадянина України", – зауважив міністр.

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