Русский
$ 27,97
32,95
  1. Новини України

Це не жарт? Синоптик на 1 квітня обіцяє "вибух" тепла в Україні

29 березня, 14:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вже 30 березня погода налагодиться – буде тепло і сонячно

Сьогоднішні дощі до завтра "не доживуть" – до вівторка їх практично повністю витіснить з України антициклон Nikole. При цьому буде по-весняному тепло – всюди більше 10 градусів тепла.

Реклама

Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 30 березня опадів не передбачається, хіба що на заході України місцями пройде невеликий дощ і, можливо, покрапає в Одеській області. І все.

Вітер в більшості областей буде південних напрямків, невеликий або помірний.

Реклама

Температура повітря на заході і сході 6-10 градусів, а на решті території буде 10-14 тепла.

В тренді
Вакцинація в Україні: щеплення від COVID-19 отримали втричі менше людей

Найближчої ночі в східних областях навіть затримаються невеликі "мінуси".

У Києві близько 10-12 градусів і без опадів.

"Найближчий "вибух" тепла припадає на 1 квітня, ймовірно, до 16-18 градусів. Однак ближче до вихідних повітря посвіжішає і стане більше дощів", – додала Діденко.

Реклама

Досить холодний березень закінчується довгоочікуваним весняним потеплінням. А ось в наступному місяці будуть температурні гойдалки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою буде погода у квітні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода прогноз погоди 1 квітня наталка діденко

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Долар
Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валютиФінанси
Уникають загальнонаціонального локдауну? МОЗ прибрало три області з переліку
Уникають загальнонаціонального локдауну? МОЗ прибрало три області з переліку "червоних зон"Україна
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що зміниться з 1 квітня
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що зміниться з 1 квітняУкраїна
У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на Донбасі
У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на ДонбасіУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти