Це не жарт? Синоптик на 1 квітня обіцяє "вибух" тепла в Україні

Вже 30 березня погода налагодиться – буде тепло і сонячно

Сьогоднішні дощі до завтра "не доживуть" – до вівторка їх практично повністю витіснить з України антициклон Nikole. При цьому буде по-весняному тепло – всюди більше 10 градусів тепла.

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Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 30 березня опадів не передбачається, хіба що на заході України місцями пройде невеликий дощ і, можливо, покрапає в Одеській області. І все.

Вітер в більшості областей буде південних напрямків, невеликий або помірний.

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Температура повітря на заході і сході 6-10 градусів, а на решті території буде 10-14 тепла.

Найближчої ночі в східних областях навіть затримаються невеликі "мінуси".

У Києві близько 10-12 градусів і без опадів.

"Найближчий "вибух" тепла припадає на 1 квітня, ймовірно, до 16-18 градусів. Однак ближче до вихідних повітря посвіжішає і стане більше дощів", – додала Діденко.

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Досить холодний березень закінчується довгоочікуваним весняним потеплінням. А ось в наступному місяці будуть температурні гойдалки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою буде погода у квітні.

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