Це не погіршить ситуацію – Кулеба про вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до ЄС ніяк не погіршить ситуацію в Україні, оскільки президент РФ Володимир Путін зациклений на прагненнях нашої країни до НАТО.
Про це Кулеба написав в авторській колонці для Financial Times.
"Я хочу звернутися до скептиків, які досі вважають, що членство України в ЄС – це питання, яке повинно мати якесь відношення до Росії. Насправді сам Путін зациклений на наших прагненнях до НАТО, але не на нашому вступі до ЄС. Аргумент про те, що надання Україні членства в ЄС може нібито погіршити ситуацію, є непереконливим. Я закликаю всіх, хто досі дотримується такої точки зору, відкинути цю логіку", – зазначив він.
Війна Росії проти України 10 березня
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- Кровопролитні бої із загарбниками триватимуть ще максимум 10 днів, після чого Росія може перевести війну з Україною на "заморожену" стадію. Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман. Свою думку він обґрунтував тим, що ресурси Росії виснажуються.