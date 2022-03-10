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Це не погіршить ситуацію – Кулеба про вступ України до НАТО

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 16:46
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Очільник МЗС звернувся до скептиків
Дмитро Кулеба.
Дмитро Кулеба. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до ЄС ніяк не погіршить ситуацію в Україні, оскільки президент РФ Володимир Путін зациклений на прагненнях нашої країни до НАТО.

Про це Кулеба написав в авторській колонці для Financial Times.

"Я хочу звернутися до скептиків, які досі вважають, що членство України в ЄС – це питання, яке повинно мати якесь відношення до Росії. Насправді сам Путін зациклений на наших прагненнях до НАТО, але не на нашому вступі до ЄС. Аргумент про те, що надання Україні членства в ЄС може нібито погіршити ситуацію, є непереконливим. Я закликаю всіх, хто досі дотримується такої точки зору, відкинути цю логіку", – зазначив він.

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