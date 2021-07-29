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"Це неповага". Рудик відреагувала на заяву Стефанишиної на туалетному папері

29 липня 2021 21:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

29 липня на тлі розколу в "Голосі" народний депутат Ольга Стефанишина вирішила написати заяву про вихід з партії

На з'їзді "Голосу" Стефанишину і ще 6 депутатів виключили з лав партії. Фото: колаж "Сьогодні"

На з'їзді "Голосу" Стефанишину і ще 6 депутатів виключили з лав партії. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова партії, народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик назвала неповагою до виборців написання народним депутатом "Голосу" Ольгою Стефанішиною заяви про вихід з партії на туалетному папері.

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Про це вона сказала під час пресконференції за підсумками з'їзду партії.

"Відносно заяви нашої колеги по фракції і колишньої партійки: це, перш за все, неповага до виборців... Я розумію, що питання дуже емоційне, і списую такі заяви і такі дії як раз на емоції. Ну, і, звичайно, на відсутність якоїсь банальної поваги", – сказала Рудик.

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Раніше ми повідомляли, що "Голос" виключив 7 нардепів з лав партії.

Також нагадаємо, шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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