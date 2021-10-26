"Це ні про що": у МОЗ розповіли про смерті після вакцини від COVID-19

В Україні за місяць зафіксували 119 серйозних реакцій після вакцинації від коронавірусу, зокрема і смертей. За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, ця цифра "ні про що".
Про це Ляшко заявив в інтерв'ю "Українській правді".
"Ця цифра ні про що"
Як розповів Ляшко, в Україні за місяць зафіксували 119 серйозних реакцій після вакцинації від коронавірусу. Водночас міністр зазначив, що "ця цифра ні про що".
За його словами, від інсульту кожні 6 хвилин вмирає людина. Ляшко зазначив, що інсульт може статися у літньої людини, яка прийшла за щепленням, і в черзі за щепленням, і через 5 хвилин після нього.
"119. Ця кількість людей, у яких протягом місяця після уколу зафіксовано серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки", – наголосив глава МОЗ.
Ситуація з коронавірусом в Україні
Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.
Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).
Рекорд смертності від COVID-19
Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 чоловік більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.
Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.
По всій країні зробили 129 063 тести на коронавірус (68569): методом ПЛР – 61 027 (34540), ІФА – 18 233 (6487), експрес-тестів на антиген – 49 803 (27542).
Зазначимо, що за весь час епідемії померло 64 936 інфікованих.
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