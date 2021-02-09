"Це перемога". Степанов розповів про падіння захворюваності на COVID-19

Голова МОЗ порівняв ситуацію на початку грудня і зараз – статистика вражає

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про проміжну перемогу над коронавірусом в Україні – вдалося істотно знизити захворюваність. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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За його словами, останнім часом в Україні стабілізувалася епідеміологічна ситуація. Для порівняння він навів у приклад перший тиждень грудня – тоді було 89 тисяч нових хворих, а перший тиждень лютого – 25 тисяч хворих.

"Це наша загальна проміжна перемога в боротьбі з COVID-19. Майже втричі знизилася захворюваність", – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що також змінилася ситуація і з кількістю госпіталізованих: на початку грудня було понад 28 тис. коронавірусних пацієнтів у лікарнях, то зараз це 17,9 тис. осіб.

Зазначимо, що минулого тижня виявили 25 394 нових випадки зараження коронавірусом, померли 890 українців, одужали 54 262 особи. Кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилася більш ніж на 17 тисяч осіб, а госпіталізованих – тільки на 584. Читайте детальніше підсумки епідемії за тиждень.

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