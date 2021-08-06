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Це право справедливості: Білецький не виключає протестів після затримання членів Нацкорпуса

6 серпня 2021 20:59

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Він вважає, що якщо ветеранський співтовариство не буде бачити справедливості, то воно діятиме, як українці діяли багато разів

Андрій Білецький

Андрій Білецький / Фото: Facebook

Засновник полку "Азов", колишній нардеп і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький вважає, що для демократичної країни вуличні протести та акції – нормальне явище. Тому якщо співтовариство ветеранів не бачитиме справедливості, – це може статися.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи затримання членів Нацкорпуса.

"Коли люди не можуть знайти справедливості в правосудді, наприклад, то будь-яка людина залишає за собою право цієї справедливості. Будемо говорити прямо – вуличні протести, акції, протистояння і т.д. є нормальним політичним ландшафтом демократичної країни. Якщо ветеранський співтовариство не бачитиме справедливості, то воно діятиме, як українці діяли багато разів, коли цю справедливість не бачили", – сказав Білецький.

Нагадаємо, 5 серпня Служба безпеки в Харківській області викрила діяльність потужного злочинного угруповання. Під час спецоперації було затримано майже 50 осіб, вилучено зброю та боєприпаси. Як виявилося – облаву спецназ влаштував на представників "Нацкорпуса".

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У спецслужбі заявили, що затримані займалися рекетом бізнесменів, зокрема в сфері ритуальних послуг. Обсяг їх "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця. Більш того, злочинної діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міськради.

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Як ми писали раніше, один із затриманих при спецоперації СБУ по затримання злочинного угруповання в Харківській області, представник "Нацкорпуса" Сергій Величко (позивний "Чилі") є автором відомої кричалки харківських ультрас "Путін – х**ло".

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