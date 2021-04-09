"Це пріоритет на 2021 рік": Венедіктова оголосила війну домашньому насильству

Боротьба з домашнім насильством стане пріоритетом для Офісу генпрокурора 2021 року, оскільки кожна третя сім'я в Україні зіштовхуються з такою проблемою.

Реклама

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, ситуація особливо загострилася у зв'язку з карантином, коли кривдники і жертви вимушено опинилися в закритому просторі. За минулий рік кількість звернень стосовно насильства зросла більш ніж наполовину, з них 86% надійшли від жінок, 12% – від чоловіків і 2% – від дітей.

"Насильству немає виправдання, домашньому тим більше. Це не сімейна справа, не спосіб виховання, не специфічний вияв любові. Це злочин, про нього треба заявляти, бо може бути запізно", – сказала Венедіктова.

Також її вразили кадри нашумілої нещодавно історії, як колишній чоловік рік бив жінку з Кременчука, у тому числі і на очах у дітей. Полтавська прокуратура вже повідомила кривдникові про підозру і йому загрожує до 5 років в'язниці.

Реклама

Ситуація з домашнім насильством в Україні

За 2020 рік зареєстровано близько 3 тисяч таких правопорушень, майже 2000 з них направлено до суду.

199 дітей стали жертвами насильства.

Тільки за січень-березень цього року зареєстрована понад тисяча випадків насильства, до суду вже передано більше 650 справ.

За 2020 рік засуджені 778 "тиранів".

Як допомагають жертвам домашнього насильства

Запущена урядова гаряча лінія з протидії домашньому насильству, номер: 1547.

Створено дев'ять шелтерів – це притулки для постраждалих від домашнього насильства. На цей рік передбачено 275 млн грн для розширення мережі служб підтримки постраждалих.

Впроваджуватиметься спеціалізація прокурорів у кримінальних провадженнях цієї категорії.

Почався тісніший контакт прокурорів з громадськими організаціями, які займаються питаннями домашнього насильства.

"Протидію кримінальним правопорушенням, пов’язаним із домашнім насильством відносно жінок, чоловіків та дітей, мною визначено пріоритетом роботи прокуратури на 2021рік... Ніхто не повинен жити в щоденному страху від психологічного, фізичного, економічного чи сексуального насилля. Це не лише побої, це і образи, погрози та приниження, це умисне позбавлення житла, засобів до існування, документів, це заборона чи примушування до праці, зрештою, це домагання і зґвалтування, які часто прикривають виконанням "подружніх обов’язків", – заявила Венедіктова.

Відео: Офис генпрокурора

Нагадаємо, ще 2017 року Рада ввела кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Тоді депутати встановили, що "тиранам" загрожує від 150 годин громадських робіт до двох років в'язниці за насильство в сім'ї.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама