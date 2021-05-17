СБУ відвезла Семенченка в суд просто з реанімації

Справу Семенченка у Печерському суді розглядає суддя, який нещодавно відправив Медведчука під домашній арешт

Співробітники СБУ супроводжують Семенченко в суд. Фото: facebook.com/natalka.muzika

Колишній народний депутат Семен Семенченко опинився в реанімації, але це не завадило силовикам доставити його до Печерського суду Києва.

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Про це написала в Facebook його дружина Наталка Музика.

За її словами, на вихідних правоохоронці відправили підозрюваного в кардіореанімацію. Вона зазначила, що Семенченко перебував не в палаті для затриманих, а у звичайній.

Проте сьогоднішнє засідання суду на 14:00 не скасували через проблеми зі здоров'ям, і СБУ конвоювала Семенченка з реанімації в лікарні швидкої допомоги до зали суду.

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"Це просто беззаконня і свавілля, інших слів немає", – написала Наталка Музика.

Дружина підозрюваного зазначила, що головує той суддя, що обирав запобіжний захід Медведчуку.

"Підпалий буде приймати рішення за запитом прокуратури стосовно продовження розслідування справи "ПВК Семенченка" на термін 12 місяців", – написала вона.

Нагадаємо, Семенченко підозрюють у створенні незаконного збройного формування для провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України.

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