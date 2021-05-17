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СБУ відвезла Семенченка в суд просто з реанімації

17 травня, 17:19

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Справу Семенченка у Печерському суді розглядає суддя, який нещодавно відправив Медведчука під домашній арешт

Співробітники СБУ супроводжують Семенченко в суд. Фото: facebook.com/natalka.muzika

Співробітники СБУ супроводжують Семенченко в суд. Фото: facebook.com/natalka.muzika

Колишній народний депутат Семен Семенченко опинився в реанімації, але це не завадило силовикам доставити його до Печерського суду Києва.

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Про це написала в Facebook його дружина Наталка Музика.

За її словами, на вихідних правоохоронці відправили підозрюваного в кардіореанімацію. Вона зазначила, що Семенченко перебував не в палаті для затриманих, а у звичайній.

Проте сьогоднішнє засідання суду на 14:00 не скасували через проблеми зі здоров'ям, і СБУ конвоювала Семенченка з реанімації в лікарні швидкої допомоги до зали суду.

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"Це просто беззаконня і свавілля, інших слів немає", – написала Наталка Музика.

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Дружина підозрюваного зазначила, що головує той суддя, що обирав запобіжний захід Медведчуку.

"Підпалий буде приймати рішення за запитом прокуратури стосовно продовження розслідування справи "ПВК Семенченка" на термін 12 місяців", – написала вона.

Нагадаємо, Семенченко підозрюють у створенні незаконного збройного формування для провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України.

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Читайте також у нашому матеріалі докладніше, у чому звинувачують Семенченка і чим все може закінчитися.

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