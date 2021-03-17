Це просто хайп на дітях: мати 8-річної моделі Мілани розповіла про "роман" дочки з блогером

Мати 8-річної моделі Мілани заявила, що роман її дочки з блогером Пашею – тільки тематика блогу. У реальності дівчинка вважає його найкращим другом.

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Про це Дарина Маханець заявила журналістам "Сьогодні".

Вона розповіла, що їй зараз і дітям важко, тому що не очікувала, що фото і відео дітей буде обговорювати вся країна. Аккаунт в Instagram веде мама, а ось відео інший соцмережі знімає сама Мілана.

Відео: Сьогодні

"Це не вигаданий якийсь сценарій, як це подається, а просто хайп на маленьких дітях. Це відео, яке вони повторюють за іншими дітьми, це хайп, така тематика розвитку дитячої сторінки. Це було розраховано на дітей, а не на вихід кудись на міжнародні формати", – сказала жінка.

Що стосується відносин між дітьми, мама каже, що це просто така гра і тренд. І завжди поруч з ними скрізь є дорослі. А Мілана вважає Пашу кращим другом.

"Я його люблю як брата", – сказала Мілана журналістам "Сьогодні".

Також Дар'я Маханець розповіла, що не заробляє на блозі дочки. За її словами, все виключно за бартером. Тобто вони пост – а їм якийсь товар безкоштовно.

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Співзасновниця модельного агентства, яке працює з Міланою, зазначила, що дівчинка дуже активна і любить увагу.

"Вона любить увагу, і те, що вона стала блогером – це закономірно. Вона увійшла в роль (...), тому що акторська майстерність у неї на першому місці була, їй це дуже подобається. Хто сценарист усієї це історії, питання можливо є до батьків", – сказала жінка.

Водночас керівник агентства відеомаркетингу Микола Рогинець каже, що багато дитячих каналів приносять величезні доходи батькам.

"Десятки і сотні тисяч доларів для дитячих каналів – це не новина. На жаль, багато батьків у гонитві за грошима нехтують загальноприйнятими правилами в суспільстві, мораллю і так далі і на всякі гидоти йдуть, щоб цього успіху досягти", – пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше на те, що сталося, також відреагувала адвокат Тамара Бугаєць. За словами юриста, закон не забороняє дітям вступати в сексуальні стосунки.

Також на відносини між дітьми відреагувала омбудсмен Людмила Денисова. Вона розповіла, що такий публічний "роман" може бути небезпечним для дітей. Крім того, у цій справі є підстави говорити про порушення батьками прав дітей.

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