Русский
$ 27,65
32,96
  1. Новини України

Це просто хайп на дітях: мати 8-річної моделі Мілани розповіла про "роман" дочки з блогером

17 березня, 21:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жінка розповіла, який дохід приносить блог дівчинки

Мати 8-річної моделі Мілани заявила, що роман її дочки з блогером Пашею – тільки тематика блогу. У реальності дівчинка вважає його найкращим другом.

Реклама

Про це Дарина Маханець заявила журналістам "Сьогодні".

Вона розповіла, що їй зараз і дітям важко, тому що не очікувала, що фото і відео дітей буде обговорювати вся країна. Аккаунт в Instagram веде мама, а ось відео інший соцмережі знімає сама Мілана.

Відео: Сьогодні

"Це не вигаданий якийсь сценарій, як це подається, а просто хайп на маленьких дітях. Це відео, яке вони повторюють за іншими дітьми, це хайп, така тематика розвитку дитячої сторінки. Це було розраховано на дітей, а не на вихід кудись на міжнародні формати", – сказала жінка.

Що стосується відносин між дітьми, мама каже, що це просто така гра і тренд. І завжди поруч з ними скрізь є дорослі. А Мілана вважає Пашу кращим другом.

"Я його люблю як брата", – сказала Мілана журналістам "Сьогодні".

Також Дар'я Маханець розповіла, що не заробляє на блозі дочки. За її словами, все виключно за бартером. Тобто вони пост – а їм якийсь товар безкоштовно.

Реклама

Співзасновниця модельного агентства, яке працює з Міланою, зазначила, що дівчинка дуже активна і любить увагу.

"Вона любить увагу, і те, що вона стала блогером – це закономірно. Вона увійшла в роль (...), тому що акторська майстерність у неї на першому місці була, їй це дуже подобається. Хто сценарист усієї це історії, питання можливо є до батьків", – сказала жінка.

Водночас керівник агентства відеомаркетингу Микола Рогинець каже, що багато дитячих каналів приносять величезні доходи батькам.

"Десятки і сотні тисяч доларів для дитячих каналів – це не новина. На жаль, багато батьків у гонитві за грошима нехтують загальноприйнятими правилами в суспільстві, мораллю і так далі і на всякі гидоти йдуть, щоб цього успіху досягти", – пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше на те, що сталося, також відреагувала адвокат Тамара Бугаєць. За словами юриста, закон не забороняє дітям вступати в сексуальні стосунки.

Також на відносини між дітьми відреагувала омбудсмен Людмила Денисова. Вона розповіла, що такий публічний "роман" може бути небезпечним для дітей. Крім того, у цій справі є підстави говорити про порушення батьками прав дітей.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

блог діти роман соцмережі Мілана Маханець
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів Степанов
Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів СтепановУкраїна
Циклон обрушить на Україну дощі: синоптик попередила про негоду
Циклон обрушить на Україну дощі: синоптик попередила про негодуУкраїна
Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)
Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)Україна
Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат
Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокатФаново
"Телефонне право" замість чіткого алгоритму: чому в Україні провалили початок вакцинаціїУкраїна
Що сталося 15 марта? Три події, що
Що сталося 15 марта? Три події, що "змінили" УкраїнуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти