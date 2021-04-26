Це шлях покаяння: Патріарх Варфоломій звернувся до України в річницю катастрофи на ЧАЕС

У 1950-х і 1960-х роках використання ядерної енергії в мирних цілях був багатообіцяючою надією для людства, але це стало помилкою, заявив Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій звернувся до українського народу в річницю Чорнобильської катастрофи. Він нагадав, що ця трагедія стала найстрашнішою ядерною катастрофою в історії людства, яка торкнулася не тільки України і українців, але й вплинула на широкий регіон на півдні та сході. Тепер людству потрібно встати на шлях покаяння і навчитися говорити "ні" технологіями зі шкідливим впливом на навколишнє середовище, додав Патріарх.

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"Сьогодні, рівно через 35 років, коли православні християни знову вступили в Тиждень Святих Страстей нашого Спасителя, відгомін тих вибухів, наслідки яких були відчутні далеко в тодішньому Радянському Союзі, все ще лунає в наших умах і наших серцях", – сказав він у спеціальному відеозверненні до дискусії Київського Безпекового Форуму, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"У цю сумну річницю ми оплакуємо жертв катастрофи, яка не тільки поширилася на сусідні з Україною країни на півночі та заході, а й мала вплив на ширший регіон на півдні та сході, породжуючи хвилі екологічного руйнування, незворотну шкоду для здоров'я та втрати людського життя", – додав Вселенський Патріарх.

Він зазначив, що протягом 1950-х і 1960-х років використання ядерної енергії в мирних цілях було багатообіцяючою надією для людства: "Жахлива Чорнобильська аварія нагадала нам усім, наскільки передчасними та поспішними був такий підхід і такі очікування".

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Патріарх Варфоломій наголосив, що людство ніколи не повинно забувати трагічні наслідки власних невдач і навчитися говорити "ні" технологіям зі шкідливим впливом на довкілля.

"Мабуть, найбільший урок, який ми можемо взяти з Чорнобиля, – це те, що ми ділимо світ із усіма людьми та всіма живими істотами. Наш світ один, єдиний і неповторний. Забруднення не знає кордонів. Ми всі покликані усвідомити важливість стриманості та поваги, надії на чистіший та безпечніший світ, на чисту й безпечну енергію, яка сьогодні є справді можливою і життєздатною. Це шлях покаяння", – сказав він.

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Патріарх підкреслив, що люди повинні навчитися говорити "так!" "альтернативній системі цінностей, іншому способу життя: такому, що стверджує красу та гідність усіх людей та всіх речей. Наш вибір та дії позначаються на кожній деталі нашої планети та впливають на майбутнє наступних поколінь".

"Як Мати-Церква нашого улюбленого українського народу, ми всім серцем молимося, щоби пам’ять про Чорнобиль не була марною. Натомість хай вона буде вічною та перетворюючою. Хай буде благословенний Страсний Тиждень! Нехай Божа благодать буде з усіма вами!", – звернувся Вселенський Патріарх Варфоломій до українців.

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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Дивіться повну версію онлайн-дискусії, присвяченій 35-й річниці Чорнобильської катастрофи, сьогодні о 23:05 на телеканалі "Україна 24".

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід у Чорнобильській зоні відчуження від "Сьогодні".

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