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"Це життя": Степанов прокоментував утилізацію залишків вакцини від коронавірусу

1 березня, 14:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Надалі в Україні залишками вакцинуватимуть публічних осіб

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав утилізацію залишків вакцини від коронавірусу світовою практикою, але зазначив, що в оновленому плані вакцинації передбачать, щоб такі надлишки використовувалися.

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Про це він сказав під час брифингу.

"Це світова практика, Україна не є першою. У зв’язку з тим, що в одному флаконі 10 доз, то зрозуміло, що кількість людей повинна бути кратна 10. На першому етапі ми проводимо вакцинацію мобільними бригадами", – сказав Степанов.

За його словами, розраховується кількість доз, які бере мобільна бригада для медичних працівників, які записалися на вакцинацію.

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"Але це життя. Хтось не прийшов, у когось сталися якісь обставини. Є дози, які не використані саме для тих медичних працівників", – зауважв міністр.

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Він зазначив, що надалі в Україні цими залишками зможуть вакцинувати громадських діячів, публічних осіб, щоб збільшити популяризувати вакцинацію.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі охочі протягом року вакцинуються від ковіду.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус Максим Степанов
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