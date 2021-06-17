"Це журналіст Дмитро Гон...Гордон": російська ведуча обмовилася в прямому ефірі (відео)

Український журналіст Дмитро Гордон дав коментар російській радіостанції "Ехо Москви" щодо ситуації на Донбасі. Ведуча Ольга Журавльова обмовилася, коли представляла українця.
Відповідне відео викладено на Youtube-каналі "Ехо Москви".
Під час коментаря росЗМІ Гордон сказав, що настане час, коли українську армію будуть зустрічати на Донбасі хлібом-сіллю, а "ЛДНР" припинять своє існування.
"Запам'ятаємо цю обіцянку... Це журналіст Дмитро Гон...Гордон у нас в ефірі", – відповіла на це ведуча.
Через обмовку Журавльової відео розлетілося в Мережі. Користувачі почали жартувати з нього.
Раніше ми повідомляли, що український журналіст Дмитро Гордон, який раніше випустив цукерки пташине молоко "Гордон в шоколаді", стверджує, що збирається продавати під своїм ім'ям ще багато солодощів, зокрема розглядає ідею запуску у виробництво "Яєць Гордон в шоколаді".
Нагадаємо, у березні Дмитро Гордон оголосив про плани випустити цукерки під власним ім'ям – "Гордон в шоколаді", і менш ніж через місяць його "пташине молоко" з'явилося в магазинах.
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