"Це журналіст Дмитро Гон...Гордон": російська ведуча обмовилася в прямому ефірі (відео)

Це сталося після коментаря українського журналіста "Еху Москви" – він говорив про українську армію на Донбасі

Український журналіст Дмитро Гордон дав коментар російській радіостанції "Ехо Москви" щодо ситуації на Донбасі. Ведуча Ольга Журавльова обмовилася, коли представляла українця.

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Відповідне відео викладено на Youtube-каналі "Ехо Москви".

Під час коментаря росЗМІ Гордон сказав, що настане час, коли українську армію будуть зустрічати на Донбасі хлібом-сіллю, а "ЛДНР" припинять своє існування.

"Запам'ятаємо цю обіцянку... Це журналіст Дмитро Гон...Гордон у нас в ефірі", – відповіла на це ведуча.

Через обмовку Журавльової відео розлетілося в Мережі. Користувачі почали жартувати з нього.

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Раніше ми повідомляли, що український журналіст Дмитро Гордон, який раніше випустив цукерки пташине молоко "Гордон в шоколаді", стверджує, що збирається продавати під своїм ім'ям ще багато солодощів, зокрема розглядає ідею запуску у виробництво "Яєць Гордон в шоколаді".

Нагадаємо, у березні Дмитро Гордон оголосив про плани випустити цукерки під власним ім'ям – "Гордон в шоколаді", і менш ніж через місяць його "пташине молоко" з'явилося в магазинах.

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