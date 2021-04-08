"Цей бізнес може дати бюджету більше, ніж очікувалося", – СЕО ТОВ Паріматч про те, як в Україні проходить запуск ринку грального бізнесу – інтерв'ю

"Ми вже перерахували 131,4 мільйона гривень. На даний момент – це близько 66% від усіх інвестицій, які держава отримала від галузі", – СЕО ТОВ Паріматч Наталія Гілевич зазначає, що беттінг може істотно наповнювати бюджет за умови внесення змін до оподаткування галузі.

СЕО ТОВ Паріматч Наталія Гілевич

Світовий бренд Parimatch є провідним представником в своїй галузі, в Україні він також відомий вже багато років, хоча українській дочці кіпрського холдингу всього 1,5 року. При цьому компанія ще в лютому отримала ліцензію для онлайн-казино і, через місяць, основну для себе ліцензію на букмекерську діяльність. Причому ця ліцензія поки що залишається єдиною виданої в Україні. З її оплатою українська Паріматч затягувати теж не стала і перерахувала до бюджету 131,4 мільйона гривень. Це більше половини коштів від легалізації азартних ігор, правда, працювати на новому ринку компанія поки не почала.

Про те, чому після легалізації грального бізнесу, він все ще гальмує, обсяги ринку і тих, хто визначає його долю, журналіст НВ Бізнес говорив із СЕО української Паріматч Наталією Гілевич. Для Гілевич це перше інтерв'ю у статусі гендиректора бетінгової компанії. У гральний бізнес вона потрапила після 13 років роботи в Баядера Груп — одному з найбільших алкогольних холдингів Східної Європи, де Гілевич займалася маркетинговою стратегією компанії.

Досьє. Наталя Гілевич в холдингу Parimatch із 2018 року. В гральний бізнес потрапила після 13 років роботи в Баядера Груп — одному з найбільших алкогольних холдингів Східної Європи, в якому Гілевич займалася маркетинговою стратегією компанії та розвивала ряд вітчизняних брендів. До того, як очолити українську Паріматч, у букмекерському холдингу Гілевич працювала на позиції СМО. Саме при ній амбасадором бренду став Конор МакГрегор, з'явився ряд меценатських спортивних проектів в Україні. Генеральним директором ТОВ "Паріматч" Наталія Гілевич стала в серпні 2020 року.

- Кабмін оцінює ринок у 5-7 мільярдів гривень надходжень бюджетних коштів. Ви згодні із цими оцінками?

— Ми вважаємо, що можна дати більше. Але за умови внесення змін до оподаткування галузі.

Якщо поглянути на загальносвітові тренди, то бетінг — це половина всього ринку азартних ігор. І бетінг зростає. Згідно з прогнозами, на глобальному ринку бетінг зростатиме на 10% щорічно. Україна окремо не оцінює, але цифри будуть приблизно ті самі.

— Український ринок азартних ігор можна назвати зараз диким?

— Ні. У гравців є досвід гри через мережу. Кращий контролер ринку — це споживач, але йому потрібні правила. Сьогодні у нас ринок легалізований, правила є, а технічних умов для бізнесу — немає.

— Чому?

— Вчора не затверджений перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації, немає порядку сертифікації такого обладнання, не затверджений технічний регламент і немає органів сертифікації, які, відповідно до Закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", можуть вчиняти зазначені дії відповідно до сертифікації.

Друге — податки. Спочатку такий високий ліцензійний платіж розглядався як компроміс — замість високої вартості ліцензії мав бути мінімізований податок з GGR (валовий ігровий дохід) і податок з гравця. Передбачалося, що легше зібрати спочатку "живі" гроші з учасників ринку і створити оптимальні умови. Але сьогоднішня ситуація не вкладається в цю логіку. Тому зараз в парламентському комітеті розглядається, зокрема, і питання зниження ціни на ліцензію. Але ми не встигли.

Виходить, всього 2 шляхи: або навантажувати податками компанію, або споживача. Ми взяли навантаження на себе. Але споживача від навантаження ніхто не звільнив, він має платити також податок з виграшу, який необхідно скасувати.

— Скільки ви готові чекати?

— Ми відчуваємо, чекаємо на те, що найближчим часом питання, які потребують врегулювання, будуть вирішені.

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