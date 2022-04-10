Евакуація з гарячих точок, скорочення комендантської години у Полтавській області та інші важливі події 10 квітня

З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щоденно виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, аби допомогти українцям дістатися безпечних місць. А на Полтавщині скорочують тривалість комендантської години.
Міжнародні евакуаційні поїзди на 10 квітня
З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щоденно виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, аби допомогти українцям дістатися безпечних місць.
Розклад міжнародних рейсів оновлюється щоденно.
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10 квітня поїзди до Польщі курсуватимуть за таким розкладом:
08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм
18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
Рейси до Словаччини на 10 квітня 2022 року
11:35 – №8861 Чоп – Кишице
Рейси до Угорщини на 10 квітня 2022 року
12:30 – №33 Мукачево – Будапешт
16:30 – №32521 Мукачеве – Будапешт
Рейси до Австрії на 10 квітня 2022 року
14:07 – №749/750 Київ – Відень
Усі країни ЄС, які межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.
У Полтавській області скорочують комендантську годину
На Полтавщині скорочують тривалість комендантської години. З 10 квітня він розпочинатиметься о 21:00 і триватиме до 05:00. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін Telegram.
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"Скорочуємо час комендантської години. Завтра, з 10 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", – написав він.
Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.
Тимчасовий міст в Ірпені відкриється у неділю
У неділю, 10 квітня, планують відкрити тимчасовий міст на Варшавській трасі в Ірпені. За 7-10 днів мають намір запустити рух на Житомирській автодорозі. Голова Київської ОВ Олександр Павлюк зазначив, що тимчасовий насипний міст через річку Ірпінь на трасі Е373 Київ-Коростень здадуть в експлуатацію 10 квітня.
"Як і обіцяли, через тиждень збудували перший об'їзний міст через річку Ірпінь. Завтра ми його запускаємо. Я думаю, що він розвантажить потоки машин, що прямують до Ірпені та сусідніх міст", – зазначив голова Київської ОВА.
Олександр Павлюк розповів, що міст в Ірпені будували цілодобово протягом шести днів 55 людей за допомогою близько 40 одиниць техніки.
Роботи зі зведення тимчасового насипного мосту біля села Стоянка, через яке проходить автотраса Е40 (Київ-Житомир), наразі ще тривають. Їх планують завершити за 7-10 днів, додав глава Київської ОВА.
"Сподіваюся, що такими темпами надалі ми відновлюватимемо Київську область", – прокоментував Олександр Павлюк.
На відновлення капітальних мостів через річку Ірпінь знадобиться набагато більше часу, оскільки почався частковий демонтаж постраждалих конструкцій. На його думку, головне завдання – відновити рух транспорту у бік Києва.