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СЬОГОДНІ Новини України

Евакуація з гарячих точок, скорочення комендантської години у Полтавській області та інші важливі події 10 квітня

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10 квітня, 06:00
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Розклад міжнародних рейсів оновлюється щодня, а під час комендантської години у Полтаві забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях.
Країни ЄС пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України, а на Полтавщині скорочують комендантську годину. Колаж "Сьогодні"
Країни ЄС пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України, а на Полтавщині скорочують комендантську годину. Колаж "Сьогодні"

З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щоденно виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, аби допомогти українцям дістатися безпечних місць. А на Полтавщині скорочують тривалість комендантської години.

Міжнародні евакуаційні поїзди на 10 квітня

З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щоденно виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, аби допомогти українцям дістатися безпечних місць.

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Розклад міжнародних рейсів оновлюється щоденно.

10 квітня поїзди до Польщі курсуватимуть за таким розкладом:

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм
18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

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Рейси до Словаччини на 10 квітня 2022 року

11:35 – №8861 Чоп – Кишице

Рейси до Угорщини на 10 квітня 2022 року

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12:30 – №33 Мукачево – Будапешт
16:30 – №32521 Мукачеве – Будапешт

Рейси до Австрії на 10 квітня 2022 року

14:07 – №749/750 Київ – Відень

Усі країни ЄС, які межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

У Полтавській області скорочують комендантську годину

На Полтавщині скорочують тривалість комендантської години. З 10 квітня він розпочинатиметься о 21:00 і триватиме до 05:00. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін Telegram.

Деталі

"Скорочуємо час комендантської години. Завтра, з 10 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", – написав він.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Тимчасовий міст в Ірпені відкриється у неділю

У неділю, 10 квітня, планують відкрити тимчасовий міст на Варшавській трасі в Ірпені. За 7-10 днів мають намір запустити рух на Житомирській автодорозі. Голова Київської ОВ Олександр Павлюк зазначив, що тимчасовий насипний міст через річку Ірпінь на трасі Е373 Київ-Коростень здадуть в експлуатацію 10 квітня.

"Як і обіцяли, через тиждень збудували перший об'їзний міст через річку Ірпінь. Завтра ми його запускаємо. Я думаю, що він розвантажить потоки машин, що прямують до Ірпені та сусідніх міст", – зазначив голова Київської ОВА.

Олександр Павлюк розповів, що міст в Ірпені будували цілодобово протягом шести днів 55 людей за допомогою близько 40 одиниць техніки.

Роботи зі зведення тимчасового насипного мосту біля села Стоянка, через яке проходить автотраса Е40 (Київ-Житомир), наразі ще тривають. Їх планують завершити за 7-10 днів, додав глава Київської ОВА.

"Сподіваюся, що такими темпами надалі ми відновлюватимемо Київську область", – прокоментував Олександр Павлюк.

На відновлення капітальних мостів через річку Ірпінь знадобиться набагато більше часу, оскільки почався частковий демонтаж постраждалих конструкцій. На його думку, головне завдання – відновити рух транспорту у бік Києва.

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