Євро впав до річного мінімуму, а Кабмін підвищив пенсії військовим – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Поки гривня зміцнюється, долар падає / Фото: Сьогодні, НБУ

Євро впав до психологічного мінімуму за рік, в Україні стартував сезон персиків, військові отримають надбавки до пенсій, а "Укрпошта" підвищує тарифи на послуги.

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Розповідаємо найголовніше про гроші за сьогодні – 23 липня.

Курс долара і євро впали

Національний банк України спрогнозував вартість іноземної валюти по відношенню до гривні наступним чином: 1 долар США коштуватиме 27,05 грн за одиницю, а євро – 31,85 грн. У порівнянні зі значеннями 23 липня курс долара просів відразу на 14 копійок.

За день до цього "зелений" впав на п'ять копійок. Зміцнення гривні пов'язане з рішенням НБУ підвищити облікову ставку. Крім того, ослаб і євро. Падіння на 18 копійок пробило психологічну позначку в 32 гривні. Це сталося вперше з 22 липня 2020 року.

Курс гривні на відкритті ринку 23 липня зміцнюється і торгується на рівні 27,06 гривень за долар після того, як Національний банк України підвищив облікову ставку до 8% з 7,5% річних. За словами глави регулятора Кирила Шевченка, ставка ще може бути підвищена до 8,5% і утримуватися на цьому рівні до другого кварталу 2022 року.

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Євро і долар обвалилися. Колаж "Сьогодні"

В Україні стартував сезон персиків

Ринки та магазини переповнені помаранчевими фруктами, як вітчизняними, так і зарубіжними. Цього року персики значно дорожче, ніж в 2020-му. Ціна за кілограм вітчизняних стартує від 50 грн, закордонні – удвічі дорожче. Де знайти дешевше і який в цьому році буде урожай, з'ясувала Ельвіна Сеітбуллаева для новин "Сьогодні".

Кабмін підвищив пенсії військовим

В Україні зросли мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС. Таке рішення Кабінет міністрів України прийняв на засіданні ще 14 липня, але його текст був опублікований на "Урядовому порталі" тільки 22 липня. Підвищені пенсії будуть виплачені в серпні з надбавкою до підвищених розмірів за липень. Так, майже 400 тисяч військовослужбовців і правоохоронців отримають додаткові виплати в розмірі 2000 гривень.

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В Україні підвищили пенсії військовим. Колаж: "Сьогодні"

Українці зможуть взяти більше пільгових іпотек

Міністерство фінансів протягом двох тижнів підготує рішення, які дозволять розширити умови пільгових іпотек і лізингових програм . Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду доручив Мінрегіону передбачити в проектах держбюджету на 2022 докапіталізацію Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.

Українцям розширять можливості пільгових іпотек / Фото: jcomp / Freepik

Укрпошта підвищить тарифи на послуги

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Національний поштовий оператор готує підвищення тарифів на 20-40%. Про це йдеться в проекті документа, який розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Зміни торкнуться листів, бандеролей та посилок, як локальних, так і міжнародних. "Укрпошта" наполягала на підвищенні тарифів в середньому на 28,8%.

Тарифи "Укрпошти" готуються підняти / Фото: Укрпошта

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