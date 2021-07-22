Єврокомісія готова обговорити з Україною питання "Північного потоку – 2", але поки не отримувала запиту

На брифінгу зазначили, що Україна є надійним партнером Європейського союзу по транзиту газу

На знімку офіційний представник ЄК Дана Спінант. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейська комісія готова підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. Як заявила на брифінгу офіційний представник Єврокомісії Дана Спінант, українська сторона є надійним партнером.

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Про це передає РБК-Україна.

Представник зазначила, що Єврокомісія взяла до відома заяву США та Німеччини по "Північному потоку – 2".

"Україна є надійним партнером Європейського союзу по транзиту газу, і Єврокомісія готова підтримати дискусії про продовження договору про транзит", – каже Спінант.

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Вона додала, що Брюссель готовий обговорювати питання "Північного потоку – 2" з Києвом, але поки не отримував офіційного запиту.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

В свою чергу в Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки цей питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського в США.

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