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Ляшко закликав лідерів Європи зупинити фінансування війни проти України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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14 червня, 20:48
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Політик навів жахливі цифри
РФ продовжує руйнувати українські міста – Ляшко у відеозверненні. Фото: колаж "Сьогодні"
РФ продовжує руйнувати українські міста – Ляшко у відеозверненні. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат, лідер Радикальної партії України Олег Ляшко звернувся до європейських лідерів, які 17 червня мають ухвалити доленосне для України, Європи та світу рішення про кандидатство України в ЄС.

"Ми дякуємо вам за все, що ви зробили для України. Але треба також визнати, що ви зробили і занадто багато трагічних помилок. Ваші багаторічні, нічим не виправдані загравання з путіним породили нового гітлера 21 століття. Російська агресія проти України, Грузії, Молдови – також багато в чому жорстокий результат цих ваших помилок. Не зробіть чергову, можливо найфатальнішу помилку у вашому житті. Не зробіть так, за що вам і вашим народам буде назавжди соромно", – сказав політик у своєму відеозверненні .

Ляшко додав, що ймовірна відмова України у членстві в ЄС стане абсолютно чітким сигналом шляху, що Європа дозволила господарю Кремля продовжувати вбивати українців.

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"Українці – єдині, хто гинув на Майдані в 2014 році з прапором ЄС у руках. Ваша відмова Україні в членстві в ЄС означатиме одне – що українці віддали найдорожче – свої життя – за фальшивий прапор. Але, крім майбутнього членства у вільній Європейській сім‘ї, нам вже сьогодні треба дуже-дуже багато зброї, щоб захистити від кремлівської агресії своє життя і своє вільне майбутнє. Ви заявляєте, що робите все можливе для підтримки України. І ми вам щиро вдячні за вже надану підтримку. Але факти також доводять зворотнє – ви продовжуєте підтримувати Путіна і його війну проти моєї країни", – сказав політик.

Ляшко навів жахливі цифри: у той час, коли за 100 днів війни в Україні загинули десятки тисяч захисників та мирних жителів, лідери Європи заплатили за російський газ і нафту майже 60 мільярдів євро.

"Німеччина – 12 мільярдів, Італія майже 8 мільярдів. За цей же період військові витрати агресора зросли на 10 млрд євро. Тобто очевидно, що війну проти України – вбивства наших дітей, жінок, старих – кремль фінансує на європейські гроші. Якщо лідери Європи щиро, усім серцем, а не лише на словах, прагнуть припинити війну – ви повинні припинити купувати в агресора газ і нафту і тоді зовсім скоро дорога не матиме грошей на продовження війни", – зазначив він.

Якщо лідери Європи щиро бажають допомогти Україні захистити свою Незалежність – дайте нам не пропозиції щодо територіальних поступок кремля, а стільки зброї, скільки нам потрібно, і дуже скоро Захисники України звільнять усі окуповані території, заявив Ляшко.

"Або ми разом і негайно зламаємо шию агресору в Україні, або війна прийде у ваші домівки і путін вбиватиме ваших дітей так, як сьогодні він позбавляє життя наших дітей", – підсумував політик.

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