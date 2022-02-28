Європа передасть Україні 70 винищувачів МіГ-29 та Су-25 для авіаударів по агресору

Українські пілоти вже прибули до Польщі за винищувачами МіГ-29. Також наші військові отримають ракети.
Про це повідомила народний депутат України Галина Третьякова у Facebook.
"Наші пілоти уже в Польщі – отримують винищувачі "МіГ-29" та ракети", – написала Третьякова.
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Нардеп Олексій Гончаренко у telegram написав, що українська армія отримає ще 70 літаків.
"Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання", – повідомив Гончаренко.
Хто надасть допомогу:
- Болгарія (Міг-29) – 16 шт.;
- Болгарія (Су-25) – 14 шт.;
- Польща (Міг-29) – 28 шт.;
- Словаччина (Міг-29) – 12 шт.
"Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!" – додав Гончаренко.
Україна отримала боєприпаси від Польщі
Україна одержала військову допомогу від Польщі. Військові ЗСУ отримають додаткові боєприпаси. Про це повідомляє Міноборони Польщі у twitter.
"Колонна з боєприпасами, яку ми передали Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії", – йдеться у повідомленні.
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