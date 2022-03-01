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Європарламент закликав ЄС надати Україні статус кандидата у Союз

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 березня, 18:44
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Документ під назвою "Російська агресія проти України" у рамках позачергового засідання ЄП підтримали 637 євродепутатів
Європейський парламент майже одностайно проголосував "за"
Європейський парламент майже одностайно проголосував "за" / Фото: Колаж: Сьогодні

Європарламент підтримав пропозицію надати Україні статус країни-кандидата на вступ у ЄС. Заявку України Європарламент також прийняв сьогодні, 1 березня, і одразу розпочав спеціальну процедуру вступу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Документ під назвою "Російська агресія проти України" у рамках позачергового засідання ЄП підтримали 637 євродепутатів, проти – 13, утрималося – 26.

У резолюції Європарламент засудив незаконне вторгнення Росії в Україну та зажадав, щоб Кремль припинив усі військові дії в країні. Крім цього, депутати засудили роль Олександра Лукашенка у вторгненні.

Депутати закликають запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Зокрема, слід обмежити імпорт найважливіших товарів російського експорту, таких як нафта та газ.

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Країни ЄС закликають оперативніше надавати Україні оборонне озброєння. Також у резолюції йдеться про допомогу українським біженцям.

Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та, головне, бути на рівних", – заявив він.

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Прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу, заявив 28 лютого віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Проте зазначимо, це він сказав до того, як Україна направила заявку на членство.

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