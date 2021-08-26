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Європейський лоукостер Eurowings почне літати в Україну

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
26 серпня, 10:45
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Eurowings є одним з дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group
Авіакомпанія буде виконувати рейси до Києва тричі на тиждень. Фото: колаж "Сьогодні"
Авіакомпанія буде виконувати рейси до Києва тричі на тиждень. Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 вересня 2021 року німецький лоукостер Eurowings почне виконувати польоти за маршрутом Дюссельдорф – Київ. Про це повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у четвер, 26 серпня.

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Зазначається, що авіакомпанія буде виконувати рейси у напрямку Дюссельдорф – Київ – Дюссельдорф тричі на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях.

Лоукостер здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319. Eurowings є одним з дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group.

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