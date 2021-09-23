Євросоюз оновив список країн "зеленої" зони: чи є в ньому Україна?

Європейський союз виключив з "зеленого" списку країн Молдову, Боснію і Герцеговину. Тепер туристам звідти тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки в країни ЄС. Крім того, незважаючи на погіршення ситуації з COVID-19 в Україні, наша країна все ще залишається в "зеленому" списку.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Повідомляється, що з "зеленого" списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Таким чином, тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського союзу.
У той же час до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду. На сьогодні він виглядає наступним чином:
- Австралія
- Канада
- Чилі
- Йорданія
- Кувейт
- Нова Зеландія
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Південна Корея
- Україна
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності
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Ситуація в Україні
Всі області України станом на 22 вересня перебували в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак вже в багатьох областях епідеміологічні показники не в межах норми.
Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.
Раніше ми повідомляли, що Кабмін змінив правила в'їзду іноземців в Україну.
Також нагадаємо, в Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, а лікарні заповнені.