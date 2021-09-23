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Євросоюз оновив список країн "зеленої" зони: чи є в ньому Україна?

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
23 вересня, 19:37
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Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні
ЄС рекомендує закрити в'їзд з двох країн. Фото: dsnews.ua
ЄС рекомендує закрити в'їзд з двох країн. Фото: dsnews.ua

Європейський союз виключив з "зеленого" списку країн Молдову, Боснію і Герцеговину. Тепер туристам звідти тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки в країни ЄС. Крім того, незважаючи на погіршення ситуації з COVID-19 в Україні, наша країна все ще залишається в "зеленому" списку.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

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Повідомляється, що з "зеленого" списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Таким чином, тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського союзу.

У той же час до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду. На сьогодні він виглядає наступним чином:

  • Австралія
  • Канада
  • Чилі
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Нова Зеландія
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Україна
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності

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Ситуація в Україні

Всі області України станом на 22 вересня перебували в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак вже в багатьох областях епідеміологічні показники не в межах норми.

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.

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Раніше ми повідомляли, що Кабмін змінив правила в'їзду іноземців в Україну.

Також нагадаємо, в Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, а лікарні заповнені.

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