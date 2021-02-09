Їзда за кермом під час снігопаду: 12 порад автогонщика Мочанова

Негода вносить свої корективи в життя будь-якого українського міста – від найдрібнішого до Києва, який вже другий день стоїть в кілометрових заторах через заметені дороги і тротуари.

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На цьому тлі відомий український гонщик Олексій Мочанов в своєму Facebook розповів автомобілістам, як пережити погодні негаразди з мінімальним збитком для себе і для свого "залізного коня".

Найоптимальніший варіант, за його словами, це залишити автомобіль вдома, аби розвантажити дороги.

Якщо це зробити неможливо, насамперед слід заправити повний бак автомобіля, а краще взяти з собою ще й 10-літрову каністру і заливну горловину. Від'їхавши до 100 км, слід долити бак до повного, а в поїздках до 500 км варто заїжджати на заправку 3-4 рази.

У багажнику обов'язково мають бути 2-3 літрові банки моторного масла і банка антифризу. Доливати масло варто, якщо на дорозі в снігу мотор почне "молотити".

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Потрапивши в затор на засніженій дорозі, не газуйте – час від часу варто дати мотору близько 2 тис. обертів на хвилину (за тахометром). Це допоможе знизити навантаження на двигун і акумулятор, а також дасть дизельним авто час, аби охолонути.

З необхідних речей з собою важливо мати: телефонну зарядку зі шнурком (або навіть не одну), негазовану воду, кілька плиток шоколаду з горіхами, вологі серветки, паперові рушники, валянки.

На випадок потрапляння в узбіччя слід вкрутити буксирувальний гак спереду (за нього одразу можна зачепити трос, а другий кінець кинути в багажник). Бажано також мати лопату і пару-трійку кілограмів солі.

Дефлектори, через які до салону потрапляє повітря, повинні бути опущені максимально вниз – так гаряче повітря швидше прогріє салон (влітку навпаки – якщо їх підняти вгору, холодне повітря швидше охолодить).

Перед виїздом треба прибрати з машини весь сніг – зокрема, з капота, даху і багажника, а не тільки зі скла. В іншому випадку він летітиме потоком у скло або фари автомобілістів за вами.

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Від запотівання скло зсередини потрібно обробити засобом-"антифогом". Під час посадки ноги треба обтрушувати щіткою, а на зупинках частіше витрушувати килими – сніг, що заноситься до салону, тане, через що зростає вологість. Також слід включити на повну гаряче повітря і кондиціонер.

Слід пам'ятати, що повний привід не зупиняється краще за передній або задній. При гальмуванні вирішують швидкість реакції, шина відповідно до сезону з коректним тиском і антиблокувальна система гальм.

Обов'язково треба запам'ятати і дотримуватися правила: "Автомобіль завжди їде тільки туди, куди дивляться очі водія". Необхідно дивитися саме в ту точку, куди потрібно дістатися.

Якщо виліт з дороги неминучий, важливо вибирати місце для зіткнення: не в людей, не в технологічний транспорт, не в вантажівку і не в дерево. Найкращий варіант – в паркан по дотичній.

Крім того, Мочанов радить тримати кермо із зусиллям, "з яким би тримали птицю" – щоб і не задушити, і щоб не полетіла. Занадто міцна хватка сигналізує про те, що машина їде дуже швидко для нервової системи.

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Нагадаємо, напередодні негода паралізувала і Одесу – дощ і низька температура спровокували транспортний колапс на дорогах.

Тим часом у Києві через складні погодні умови ввели оперативне становище на всіх маршрутах громадського транспорту.

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