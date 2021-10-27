Фальшива "Дія" та моторошна ДТП у Харкові — головні новини за ніч

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У Львівській області можуть відключити опалення школам, лікарням та дитячим будинкам
У Львівській області комунальні установи, які перебувають у підпорядкуванні обласної ради, можуть залишитися без опалення. За словами заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика, депутати Львівської обласної ради проігнорували сесійне засідання, а керівниця Львівської обласної ради скасувала його. Внаслідок цього комунальні установи можуть залишитись без опалення.
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