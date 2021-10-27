Фальшива "Дія" та моторошна ДТП у Харкові — головні новини за ніч

В Україні створили фальшиву програму "Дія", а в Харкові 16-річний підліток спровокував серйозну ДТП

Фальшива "Дія" може "обчислити" дані про фінанси користувачів, а в Харкові внаслідок моторошної ДТП загинула людина/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Львівській області можуть відключити опалення школам, лікарням та дитячим будинкам

У Львівській області комунальні установи, які перебувають у підпорядкуванні обласної ради, можуть залишитися без опалення. За словами заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика, депутати Львівської обласної ради проігнорували сесійне засідання, а керівниця Львівської обласної ради скасувала його. Внаслідок цього комунальні установи можуть залишитись без опалення.

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Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик назвав заклади, де можуть не увімкнути опалення/Колаж: Сьогодні

У Мінцифри попередили – фальшива "Дія" краде в українців

В Україні розробили фальшивий додаток, який імітує "Дію". З допомогою нього зловмисники можуть дістатися даних про фінанси користувачів на телефонах та "обчистити" їх.

Українцям потрібно бути обережними із додатком. Колаж "Сьогодні"

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Пробне ЗНО-2022: як проходитиме іспит в умовах карантину

Пробне ЗНО у 2022 році проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів. Охочі пройти пробний іспит повинні взяти з собою маску та дезінфектор.

Тестування проходитиме з урахуванням правил карантину/Колаж: Сьогодні

Нова Зайцева? У Харкові мажор поїхав на червоний та влаштував смертельну ДТП

У Харкові сталася жахлива ДТП. Попередньо відомо, що внаслідок аварії загинула одна людина. ДТП спровокував 16-річний підліток, який гнався на подарованому батьками автомобілі.

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