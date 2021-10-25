Фейкова "Дія" для підлітків: кіберполіція почала розслідування

Кіберполіція України почала розслідування за фактом появи підробленого додатку, який візуально схожий на "Дію" і дає підліткам можливість без обмежень купувати алкоголь і сигарети.
Про це розповіли "Сьогодні" в МВС.
"Є підроблений додаток, який дублює "Дію". Кіберполіція зараз веде розслідування", – йдеться в повідомленні.
Як нам стало відомо, Мінціфри напередодні звернулося до силовиків з інформацією про те, що створено інтернет-інструмент, який допомагає підліткам купити підроблену "Дію". Втім, влада поки не готова повідомити, скільки людей встигли ним скористатися.
Далі по темі
"Міністерство постійно відстежує в інформпросторі та інтернеті всі згадки про "Дію" та інші проєкти, тому одразу відреагувало на створений фейковий ресурс", – повідомили нам в міністерстві цифрової трансформації України.
Шахраї розробили "Дію" для підлітків
У Мережі з'явилося оголошення про продаж доступу до фейкового додатку "Дія". Сервіс дозволяє продемонструвати липовий COVID-сертифікат і допомагає підліткам створити підроблений паспорт, щоб купити спиртні напої і сигарети.
У програмі пропонуються шаблони кількох документів:
- студентського квитка;
- паспорта;
- картки платника податків;
- водійського посвідчення.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в своєму Telegram-каналі підтвердив, що такі "документи" не валідуються через QR. І попередив, що ті, хто купують подібні сервіси, можуть потрапити під статтю "Підробка документів".
"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками" , – додав Федоров.