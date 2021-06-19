Дугарь відвідала ОП, а в Москві загорівся склад з піротехнікою – головні новини СЬОГОДНІ

У Києві з'явився пам'ятник медикам, померлим від COVID-19, а в Росії розбився літак з парашутистами

Президент України Володимир Зеленський привітав зі вступом до лав ЗСУ нових офіцерів, а фігурантка справи Шеремета Дугарь відвідала ОП – сайт "Сьогодні" зібрав головні новини суботи, 19 червня.

Зеленський привітав зі вступом до лав ЗСУ нових офіцерів

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Президент України Володимир Зеленський привітав випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з вступом до лав ЗСУ.

"Сьогодні Збройні Сили України стають сильнішими. Сильніше щонайменше в 572 рази. Адже їх ряди поповнюють 572 молодих офіцера! 572 утворених, добре підготовлених, розумних і відважних патріота України", – зазначив глава держави.

У Києві з'явився пам'ятник медикам, померлим від COVID-19

На території Київської міської клінічної лікарні №4 відкрили меморіал загиблим від СOVID-19 медикам. На символічній "Свічі життя" і меморіальній стіні пам'яті "Матове скло" нанесені прізвища 170 медичних працівників зі всієї України, які загинули, рятуючи життя пацієнтів. Ідея меморіалу в тому, що на стіні пам'яті час від часу можуть з'являтися нові імена медиків-героїв.

Реклама Меморіал загиблих від коронавируса медикам. Фото: Михайло Радуцький / Facebook

Фігурантка справи Шеремета Дугаров відвідала ОП

Обвинувачена в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета військова медсестра Яна Дугарь відвідала Офіс президента. Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, вона відвідала ОП для зустрічі на майданчику Ради щодо забезпечення прав осіб, які брали участь у захисті України. Разом з Дугарь і її адвокатами брали участь Олена Вербицька, Андрій Смирнов, Роман Машовець і Андрій Ляхович. Також до зустрічі приєднався і керівник ОП Андрій Єрмак.

У Росії розбився літак з парашутистами

У Кемеровській області літак L-410, на борту якого перебували парашутисти, зазнав аварії. При аварійній посадці літак зіткнувся з лісовим масивом. Є загиблі і поранені. За інформацією ЗМІ, які посилаються на свої джерела, стало відомо, що кількість жертв збільшилася до семи, ще 12 постраждали. Загалом на борту, за попередніми даними, було 19 осіб, в тому числі двоє пілотів.

У Москві загорівся склад з піротехнікою

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У суботу, 19 червня, в Москві на Лужнецькій набережній сталася пожежа – попередньо, загорівся склад піротехніки. Про постраждалих не повідомлялося. Рух транспорту був обмежений на Лужнецькій набережній на двох смугах з трьох.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо