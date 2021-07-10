Фінал чемпіонату Євро-2020 і фестиваль "День вуличної музики" – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 10 і 11 липня

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші події, які заплановані на вихідні

На вихідних, 10 і 11, заплановано низку важливих заходів, серед яких і фінал чемпіонату Євро-2020 між збірними Італії та Англії.

Субота, 10 липня

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10:00 – в Києві, в Голосіївському парку, почнеться масштабна толока (суботник);

12:00 – фестиваль "День вуличної музики" – пройде в Києві на Пейзажній алеї, біля Національного музею історії України та вздовж Алеї художників, на Володимирській гірці, майданчику біля пам'ятника Данте Аліг'єрі і майданчику в районі Андріївського узвозу, 5/31 .

Також в цей день почне діяти зона вільної торгівлі між ЄАЕС і Сербією. Як очікується, ВПС США проведуть випробувальний пуск гіперзвукової ракети повітряного базування AGM 183A ARRW над східною частиною Тихого океану.

Неділя, 11 липня

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10:30 – Перший Літній форум політтехнологів, політологів і політичних консультантів України;

13:00 – 15:00: в Святошинському районі почнеться безкоштовне чіпування, реєстрація в системі "Реєстр домашніх тварин" і вакцинація домашніх тварин від сказу (парк "Юність");

17:00 – на Подолі в рамках Тижня культурної солідарності пройде День білоруської культури (дворик Києво-Могилянської академії, вул. Волоська).

За кордоном в цей день:

в Молдові пройдуть дострокові парламентські вибори.

в Киргизії пройдуть повторні вибори депутатів міськрад в Бішкеку, Оші і Токмаку.

в Болгарії пройдуть парламентські вибори.

в акваторії Чорного моря 11-19 липня пройдуть болгарські військові навчання Breeze.

на лондонському стадіоні "Уемблі" пройде фінал чемпіонату Євро-2020 між збірними Італії та Англії.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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