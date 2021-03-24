Фінансували бойовиків: СБУ виявила мережу нелегальних казино

В Україні заблокували діяльність понад 30 нелегальних гральних закладів і двох казино, які фінансували терористичні організації "ДНР" і "ЛНР". Перевіряється інформація про причетність до них правоохоронців.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Нелегальні гральні заклади були виявлені в Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
Під час обшуків у них вилучили комп'ютерне обладнання, 14 столів для гри в покер, 5 рулеток, а також гральні фішки, карти, приналежності для карточних ігор, мобільні телефони персоналу, чорнові записи з клієнтськими базами та відеореєстратори.
Перевіряється інформація про можливу причетність до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів.
Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і оголошення підозр причетним особам.
Тим часом після легалізації в Україні азартних ігор у серпні минулого року в країні вже працює п'ять легальних казино, і держскарбниця поповнилася на 70 млн гривень за дозволи на ведення такої діяльності в 2021 році.
Ми також повідомляли, що компанія в Київській області створила 20 незаконних онлайн-казино зі щомісячним оборотом понад 500 тисяч доларів.
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