Фірташ під санкціями РНБО: бізнесмен заперечує всі звинувачення

Адвокат Фірташа каже, що він не знав про рішення ради і не міг їх оскаржити

Український олігарх Дмитро Фірташ заперечує звинувачення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), на підставі яких на нього наклали санкції.

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Про це йдеться в заяві адвоката Фірташа Ленні Девіса, пише "РБК-Україна".

"Оскільки йому (Фірташу. – Ред.) не повідомили про рішення Радбезу, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, неправильні", – йдеться в заяві Девіса.

Адвокат зазначив, що Фірташ не отримав попередження про вжиття заходів проти нього і не міг їх оскаржити.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції також стосовно українського бізнесмена Павла Фукса. Фукс уже назвав це особистою помстою секретаря РНБО Олексія Данілова та пообіцяв вирішувати питання в суді.

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Крім того, на засіданні були введені санкції стосовно чотирьох компаній і шести фізичних осіб, причетних до масштабної кібератаки 2017 року за допомогою так званого вірусу Petya.