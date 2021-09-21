Прапор України вперше в історії виявиться на поверхні Місяця – він уже готовий (фото)

Державний символ надрукували на 3D-принтері з додаванням титану

Той самий титановий прапор України, який відправлять на Місяць. На фото: засновник британського стартапу Spacebit Павло Танасюк і український бізнесмен Юрій Сорочинський / Фото: Сьогодні

Україна в 2022 році доставить на Місяць державний прапор України. Як виявилося, він уже готовий і читачі "Сьогодні" можуть подивитися, як він виглядає.

На фото той самий прапор, який відправлять на Місяць.

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У 2022 році цей прапор відправиться на Місяць / Фото: Сьогодні

Він виготовлений з титану і виготовлений в Україні. Його надрукували на 3D-принтері.

При його виготовленні була використана спеціальна технологія "зеленого" (або безвідходного) виробництва, що в черговий раз доводить прогресивність нашої країни.

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" Ми, українці, завжди відрізнялись єдністю як нація. Тож ми пишаємось, що можемо доставити український прапор на Місяць та продемонструвати цей історичний момент усьому світу завдяки спеціальній камері", – поділився генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський.

Про що мова

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Королева, яка входить до складу "Укроборонпрому", приєдналося до вітчизняної частини космічної місії на Місяць, яку реалізує британська компанія Spacebit в партнерстві з підприємствами з різних країн світу.

Старт запланований на весну 2022 року. Цей політ є першою місією на супутник Землі за участю України.

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На Місяць, крім обладнання для вивчення грунту, збору даних про теплових і магнітних властивостях супутника Землі, відправлять прапор України.

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