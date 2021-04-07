Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічній Поліні з Донбасу

Поліна Литвин з Новотроїцького Донецької області вже навчилася танцювати, хоча від народження страждає на двосторонню глухоту. Дівчинка дуже творча, але з цим діагнозом розвивати таланти неможливо. Таких дітей в Україні – десятки тисяч. Але вихід є. Який?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Валерія Чистюхіна.

Загадковий всесвіт та мальовничі пейзажі – семирічна Поліна з Новотроїцького робить перші кроки в малюванні. Дівчинка шукає себе в різних сферах. Розвивати таланти дівчинки допомагає підтримка рідних. Мама – медик, тато – педагог. Саме він наполягає на вивченні кількох мов, бо в цьому вбачає майбутнє дитини.

Відео: Сьогодні

Втім, Поліна сама робитиме вибір. На щастя, така можливість у дитини є. Дівчинка могла нічого не досягти, бо від народження погано чує. У трирічному віці батьки помітили, що зі слухом у дитини не все гаразд.

Мама Поліни – Ірина Литвин – припускає, що це могло статися, коли дівчинка хворіла з нежиттю. Відтоді навколишній світ для дівчинки геть змінився, адже звичайні дитячі прогулянки становили небезпеку для Поліни. Тому Ірина намагалася не відпускати дочку далеко від себе.

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Дівчинка терміново потребувала слухових апаратів, бо встановлюють їх у ранньому віці. Потім дитина може не заговорити взагалі.

Батько Поліни – Сергій Литвин – згадує, що їм казали, що у дитини формується кора головного мозку, відділу, який відповідає за слух, тож і без апаратів буде чути дедалі гірше.

Вже три роки Поліна з апаратами. Фонд Ріната Ахметова надав сучасні пристрої, що надчутливі та дають змогу дівчинці не відчувати жодного дискомфорту

Фонд допомагає дітям із проблемами слуху від 2007 року. Завдяки проєкту малюкам встановлено понад 200 слухових апаратів.

"Хотілося б передати Рінату Леонідовичу Ахметову велике батьківське спасибі за те, що він зміг відчинити великі ворота в майбутнє моєї дитини", – каже Сергій Литвин

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А поки Поліна не гає ані хвилини. І навіть дистанційно із задоволенням навчається й розвивається.

Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова допоміг п’ятирічній Віталіні з Києва, у якої також діагностували вади слуху.

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