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Фонд Бориса Колеснікова здійснює масштабну евакуацію мешканців Донеччини

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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7 квітня, 18:38
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Жителі Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Слов’янська, Лиману та Бахмута дістануться більш безпечних міст України
Евакуація мешканців Донецької області
Евакуація мешканців Донецької області / Фото: Фонд Бориса Колесникова

6 квітня Фонд Бориса Колеснікова організував евакуаційні поїзди для мешканців Донецької області у зв’язку з можливим загостренням ситуації в регіоні. Відтак 1100 жителів Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Слов’янська, Лиману та Бахмута вже сьогодні дістануться більш безпечних міст на заході України.

1100 жителів дістануться більш безпечних міст
1100 жителів дістануться більш безпечних міст / Фото: Фонд Бориса Колесникова

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Фонд вважає обов’язком підтримати державу у цей нелегкий час та сконцентруватися на допомозі громадянам України, які цього потребують. Так, за останній місяць за підтримки благодійників було передано більш ніж 30 тисяч кілограмів м'ясної і ковбасної продукції "АПК-ІНВЕСТ" на потреби територіальних громад та забезпечені окремі центри для переселенців кондитерськими виробами "Конті".

Продукти для переселенців
Продукти для переселенців / Фото: Фонд Бориса Колесникова

За участі благодійного Фонду була організована доставка з-за кордону 70 тисяч кілограмів гуманітарного вантажу – харчової продукції та медикаментів. Допомога доставлена на Донеччину. Крім того, разом з хокейним клубом "Донбас" Фонд здійснює автобусні перевезення мешканців області до Дніпра.

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Автобусні перевезення мешканців Донецької області у Дніпро
Автобусні перевезення мешканців Донецької області у Дніпро / Фото: Фонд Бориса Колесникова

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова 13 років поспіль спрямовує зусилля на підтримку дітей, талановитої молоді та малозахищених верств населення.

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