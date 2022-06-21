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Фонд Бориса Колеснікова продовжує надавати підтримку територіальним громадам та ЗСУ

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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21 червня, 14:52
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Українські благодійники допомагають військовим частинам та мирним жителям
Гуманітарна допомога від Фонду Бориса Колесникова
Гуманітарна допомога від Фонду Бориса Колесникова / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі кожен українець працює кожен на своєму фронті та робить усе можливе задля наближення такого омріяного та довгоочікуваного "Ми перемогли"! Зокрема, Фонду Бориса Колеснікова в період із 6 по 20 червня вдалося:

  • Придбати автомобіль Ford Tranzit у зв’язку з потребою військової частини А7223 у медичному транспорті. Авто вже передане захисникам та захисницям, які боронять Україну. Наразі Фонд займається покупкою ще одного автомобіля швидкої допомоги, і він теж зовсім скоро буде відправлений до однієї з військових частин.
  • Завезти до Донецької області близько 60 000 кілограмів гуманітарної допомоги. Предмети гігієни, продукти харчування для малечі і дорослих отримали мами з дітками, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, а також багатодітні родини.
  • Надати першу допомогу мешканцям міста Дружківка, які втратили свої домівки через прильоти російських снарядів.
  • Забезпечити медичні заклади міста Костянтинівка медичними виробами першої необхідності.
  • Роздати близько 2 500 продуктових наборів освітянам Костянтинівської громади.
  • Передати комунальникам Костянтинівки, що забезпечують життєдіяльність міста, 1 300 продуктових наборів.
  • Відправити близько 5 000 наборів м'ясо-ковбасної продукції "АПК-ІНВЕСТ" та 3 000 солодких наборів ТМ "Конті" територіальним громадам та окремим батальйонам Сил ТрО.

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова допоміг евакуюватися з Донеччини 3 000 людей, а для тих, хто залишився в регіоні, благодійники завезли 430 000 кілограмів гуманітарної допомоги. Крім того, Фонд придбав будівельні матеріали вартістю 500 000 гривень для відновлення інфраструктури у Бахмуті та надав підтримку 1 100 вихованцям дитячих будинків, яких було евакуйовано зі східних та південних областей до Закарпаття.

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Український бізнес допомагає вижити

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більше ніж 3 млн людей отримали допомогу завдяки наймасштабнішій приватній гуманітарній ініціативі, яка об'єднує зусилля Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар". Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Гуманітарна допомога надається, зокрема, за такими напрямками:

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  • Здоров'я, евакуація та інша гуманітарна допомога, включно з медикаментами, медобладнанням, психологічною допомогою, логістикою, консультаціями та іншим. Цією допомогою охоплено 1,6 млн людей. Від початку війни Фонд передав для жителів України більше ніж 600 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів.
  • Продовольча безпека, зокрема продукти та продуктові набори. Цією гуманітарною допомогою охоплено 1,4 млн людей.

Загалом для мешканців України буде передано Фондом Ріната Ахметова 400 тисяч наборів з найнеобхіднішими продуктами харчування тривалого зберігання.

Важливою частиною роботи Фонду є психологічна підтримка вимушених переселенців з регіонів бойових дій: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, а також точки у Львові та Ужгороді.

Психологічну допомогу мешканцям України, які постраждали від війни, Фонд надає із 2014 року. Віднедавна впроваджено новий напрямок надання такої підтримки – онлайн-групи за участю професійного психолога. Проєкт реалізується у рамках музею "Голосу мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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З початку повномасштабної війни психологічну допомогу від Фонду надано понад 1550 переселенцям, а з 2014 року її отримали понад 85 тисяч жителів країни. Для цього 250 психологів пройшли навчання Фонду курсу Травма війни.

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