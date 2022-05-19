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Фонд Бориса Колеснікова продовжує опікуватися соціально незахищеними верствами населення

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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19 травня, 20:31
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Благодійники надають гуманітарну допомогу громадам Донеччини та дитячим центрам, які прихистили дітей-сиріт зі сходу та півдня України
Фонд Бориса Колеснікова допомагає жителям Донецької області
Фонд Бориса Колеснікова допомагає жителям Донецької області / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі кожен українець робить свій посильний вклад в боротьбу з ворогом і таку очікувану перемогу. Відтак, благодійники та волонтери тримають гуманітарний фронт та надають допомогу всім, хто її потребує.

Зокрема, благодійному Фонду Бориса Колеснікова з 1 по 15 травня вдалося:

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  • Посприяти завезенню з-за кордону до донецького регіону близько 110 000 кілограмів гуманітарної допомоги. Благодійники забезпечили соціально незахищені і багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю та мам з маленькими дітками медикаментами, одягом, продуктами харчування і предметами гігієни.
  • Щоденно передавати продуктові набори працівникам закладів та організацій, які забезпечують життєдіяльність Костянтинівської громади.
  • Привітати із Днем Перемоги ветеранів Другої світової війни з Дружківки і Костянтинівки, передати їм товари першої необхідності та продукти харчування.
  • Відправити близько 10 000 наборів м'ясо-ковбасної продукції "АПК-ІНВЕСТ" мешканцям громад, які найбільше постраждали від дій російських окупантів.
  • Доправити до дитячих центрів Закарпаття, які прихистили дітей-сиріт зі сходу та півдня України, 1100 солодких наборів ТМ "Конті".

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова від початку повномасштабної російсько-української війни евакуював з Донеччини до більш безпечних міст 2500 людей, підтримав медичні заклади регіону, а також роздав малозабезпеченим близько 310 000 кілограмів гуманітарної допомоги.

Гуманітрана допомога від Фонда Бориса Колеснікова
Гуманітрана допомога від Фонда Бориса Колеснікова
Гуманітрана допомога від Фонда Бориса Колеснікова
Гуманітрана допомога від Фонда Бориса Колеснікова
Гуманітрана допомога від Фонда Бориса Колеснікова
Гуманітрана допомога від Фонда Бориса Колеснікова
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Гуманітарна допомога від бізнесу

Нагадаємо, з початку війни підприємства SCM та фонд Ріната Ахметова підтримують українців та ЗСУ. Бізнесмен Рінат Ахметов у перші дні війни публічно заявив про свою позицію щодо злочинної війни Росії проти України і пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна швидше перемогла.

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З 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

З початку повномасштабної війни Фонд передав мешканцям України понад 580 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів та понад 160 тисяч продуктових наборів. Фонд надає і психологічну підтримку вимушеним переселенцям із регіонів бойових дій: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, відкрилася точка у Львові. З 24 лютого 2022 року психологічну допомогу надано понад 1100 осіб.

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