Фонд Ріната Ахметова дарує мирне літо дітям Донбасу (відео)

Завдяки проекту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" оздоровилися чотири з половиною тисячі хлопчиків і дівчаток

Тисячі дітей навчилися долати наслідки стресу, стали вільніше і впевненіше у собі, знову відчули радість життя. / Фото: fdu.org.ua

Позбутися від жахливих спогадів і отримати яскраві враження – такі наміри учасників проекту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо". Уже сьомий рік поспіль Фонд організовує для хлопчиків і дівчаток вкрай важливе оздоровлення.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", завдяки проекту цього року відпочила і Дарина Скульська. Через обстріли її сім'я була змушена переїхати подалі від будинку. Забути жахливі події дівчинка сподівається під час свого Мирного літа.

Дарина приїжджає до курортного Святогірська не вперше і щоразу тут збуваються її мрії. Але також у неї є бажання, яке вже сім років залишається нездійсненим.

"Все війни світу прибрала б. Ну, навіщо вони?", – говорить дівчинка.

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Через бойові дії життя Даші змінилося раптово і назавжди. Їй було чотири роки, коли у Горлівці відкрили вогонь. Сім'я тільки оселилася в новій квартирі.

"Там було чотири кімнати. Буквально ми там близько чотирьох місяців прожили і почалася війна", – говорить Даша.

Сім'я сподівалася повернутися додому, як тільки цей кошмар закінчиться.

"Ми зрозуміли вже через декілька років, що війна не закінчується", – поділилася Даша.

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Забути жахливі події дівчинка сподівається під час свого Мирного літа. Це проєкт Фонду Ріната Ахметова, який діє сьомий рік поспіль.

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"Я хочу сказати Рінату Ахметову велике спасибі за те, що робить добрі вчинки, він дуже добра, мені здається, людина", – підсумувала дівчинка.

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У Святогорську для дітей Донбасу працюють десятки секцій. Кожен день – спортивні змагання. Тут є всі умови для справжнього оздоровлення.

"Ми готові допомогти дітям провести це літо круто. Ми запланували безліч заходів всередині табору, всередині загону", – додав вихователь Олександр Хололович.

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Раніше ми повідомляли, що на Донбасі розпочалося "Мирне літо" від Фонду Ріната Ахметова.

Також нагадаємо, психологи кажуть, що для людей з Донбасу другою значною травмою після війни стала пандемія коронавірусної хвороби – це викликає у них тривожність і страхи. Фонд Ріната Ахметова допомагає подолати їх, організовуючи безкоштовні консультації психологів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією