Фонд Ріната Ахметова передав 200 тис. одиниць медикаментів для українців

З початку вторгнення Росії Фонд направив понад 600 млн грн допомоги

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На потреби українців Фондом Ріната Ахметова передано 200 000 одиниць медикаментів.

Зокрема, сьогодні державним лікарням у Дніпрі передано партію найнеобхідніших ліків.

Реклама

Йдеться про понад 15 тисяч одиниць медичних засобів та ліків, зокрема й антисептиків, антибіотиків, засобів обробки ран тощо.

Список препаратів та лікарських засобів було визначено у координації з МОЗ.

Реклама

Нагадаємо, що за 14 днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM вже надіслав понад 600 млн грн допомоги для України та українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

Реклама

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. людей, із них 3,5 млн. були врятовані на Донбасі.