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Фонд Ріната Ахметова передав 200 тис. одиниць медикаментів для українців

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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10 березня, 21:16
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З початку вторгнення Росії Фонд направив понад 600 млн грн допомоги
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На потреби українців Фондом Ріната Ахметова передано 200 000 одиниць медикаментів.

Зокрема, сьогодні державним лікарням у Дніпрі передано партію найнеобхідніших ліків.

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Йдеться про понад 15 тисяч одиниць медичних засобів та ліків, зокрема й антисептиків, антибіотиків, засобів обробки ран тощо.

Список препаратів та лікарських засобів було визначено у координації з МОЗ.

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Нагадаємо, що за 14 днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM вже надіслав понад 600 млн грн допомоги для України та українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. людей, із них 3,5 млн. були врятовані на Донбасі.

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