COVID-19 після локдауну. Що змінилося і яка ситуація у лікарнях

Після локдауну в Україні більшість інфекційних відділень заповнені наполовину, а деякі навіть закривають. Але медики кажуть, що це не означає, що хворих на COVID-19 стало менше.

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"Сьогодні" розбиралися, чи змінилися симптоми коронавірусу і чому статистику за останні тижні не вважають прощанням з хворобою.

Так, пацієнтка з коронавірусом з Житомира хворіє ще з початку грудня. У лікарню поступила з небезпечною для життя сатурацією – 45. Медики пояснюють, що потік кисню йде пацієнтці, тому вона при свідомості.

Зараз таких важких хворих у Житомирській другій лікарні двоє. За кожним ведеться відеоспостереження.

Завідувачка інфекційним відділенням Ліна Ковальчук вважає, що дуже важливий емоційний стан людей. За її словами, коронавірус вражає нервову систему.

"У мене була пацієнтка, яка говорила – усе, я не можу. Вона і плакала. Я тримала її руку і говорила:"У тебе все вийде. У тебе все вийде. Треба набратися терпіння. Треба дихати", – згадує Ковальчук, додавши, що зараз ця пацієнтка вдома.

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Поверхом нижче інфекційним відділенням завідує Олесь Кутній. Ще влітку він лікував ішемічні хвороби серця, однак восени все змінилося. Через великий потік пацієнтів не встигали заповнювати історії хвороб. Але зараз коронавірусне відділення завантажене наполовину.

Поки про нові симптоми говорити рано, вважають фахівці. Адже хворобу вивчать до кінця ще не

скоро.

"Ніхто не казав, що є факти захворювання цим вірусом в тих людей, які перехворіли

іншим штамом. Якщо таких даних немає, то це означає, що імунітет в людей, які вже перехворіли коронавірусом, він якийсь є. Це дає надію, що вакцина буде захищати від цих нових штамів", – сказав ректор Національного медуніверситету ім. Богомольця Юрій Кучин.

У майбутньому медикам доведеться переглянути підхід до лікування пневмонії, а поки головним для пацієнтів залишається кисень.

За допомогою концентратора вже тиждень дихає Ельміра Ахметова. Зізнається, що звернулася за допомогою надто пізно.

"Мені, звичайно, зараз легше. Я можу виконувати невелике навантаження – пройти метрів 15-20 без задишки. До підключення апарату не в силах було навіть з ліжка встати", – говорить пацієнтка, подякувавши Рінату Ахметову за концентратор, який Фонд купив для відділення.

Рінат Ахметов прийняв рішення допомогти країні в боротьбі з COVID-19 у 2020 році. За цей час лікарі отримали 200 000 одиниць засобів індивідуального захисту, більше 300 тисяч експрес-тестів і більше 1000 медобладнання.

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І апарат ШВЛ, і кисневі концентратори житомирській лікарні теж надав Фонд Ріната Ахметова.

Загалом Фонд і бізнеси SCM передали лікарням України 155 кисневих концентраторів. А з березня минулого року – 205 апаратів ШВЛ.

"Усе, що було придбано для державної медицини в умовах пандемії, було в гострому дефіциті. За кожну одиницю обладнання конкурували десятки держав. Але Фонд Ріната Ахметова зміг зробити неможливе і доставити в Україну апарати", – зазначила директор програм і проектів Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Нагадаємо, програма Фонду Ріната Ахметова рятує життя у лікарнях Харківської області.

Крім того, дитячий будинок сімейного типу в Дніпрі отримує допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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