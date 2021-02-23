Фонд Ріната Ахметова підтримує дитячі будинки сімейного типу

На Черкащині подружжя створило дитячий будинок сімейного типу. Зараз у родині семеро синів і троє доньок. І до кожного вихованця у батьків індивідуальний підхід.

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Як бути мамою десятьох дітей та встигати усе, з’ясовувала журналіст новин "Сьогодні" Юлія Покідіна.

Мама-вихователька Любов Курта каже, що інакшим своє життя вже й не уявляє.

"Я свій день розписую погодинно, щоб усе встигати. Це важко, але я, як мама, отримую дуже велике задоволення – дарувати своє тепло, любов і ласку – це так приємно", – розповідає жінка.

Першого хлопчика на виховання подружжя взяло 10 років тому, коли їхній син уже подорослішав. Потім прихистили ще двох. А згодом створили дитячий будинок сімейного типу.

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"В кожної дитини своя історія, і наслідки цих історій позначаються на дітях і тепер. Це видно в їхній поведінці, як вони себе поводять, більше всього у школі", – каже Любов.

Але з часом це минає, каже жінка. Діти розкриваються, стають більш товариськими та впевненими у собі.

Найбільше захоплення вихованця дитячого будинку Артема Купчина – футбол. Мріє вийти на поле, а поки тренується у школі майже щодня і бере участь у змаганнях.

До Києва їздив і на запрошення Фонду Ріната Ахметова. З іншими вихованцями дитячих будинків сімейного типу обговорювали майбутні професії.

"Я був на тренінгу від Фонду Ріната Ахметова, ми там спілкувалися про майбутні роботи, мрії, мені там було цікаво, сподобалося мені", - каже Артем.

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У родині добре знають про діяльність благодійної організації та роботу порталу "Сирітству – ні!".

"Я раджу всім прийомним батькам, щоб заходили на цей портал "Сирітству – ні!", там бачиш однодумців, якусь свою історію можна розказати, і перечитати, і вже бачиш, що ми в правильному напрямку йдемо. В Україні більше немає подібного сайту, щоб хтось ще так же допомагав дітям, як Рінат Ахметов", – каже мама-вихователька.

За час існування всеукраїнського порталу усиновлення – майже 10 тисяч дітей знайшли свої сім'ї.

Відео: Сьогодні

Також писалося, що Фонд Ріната Ахметова допомагає Петропавлівській лікарні, яка знаходиться поблизу лінії розмежування в Луганській області, лікувати хворих на COVID-19. Медикам передано сучасні апарати штучної вентиляції легень і тести на коронавірус.

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