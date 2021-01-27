Фонд Ріната Ахметова допоміг з операцією на серці маленькій Оленці з Маріуполя

Долю усієї родини вирішив один телефонний дзвінок на день народження дитини

Маленька Оленка з Маріуполя Донецької народилася з численними вадами серця. І через одну з них потребувала термінової операції. Та великої суми рідні зібрати не могли. Долю крихітки вирішив єдиний телефонний дзвінок.

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Детальніше для новин "Сьогодні" розповідає кореспондент Оксана Корчма.

День народження найменшої донечки, Оленки, для родини Філатових – двічі пам’ятна дата. Саме тоді родина дізналася: хворе серце маленької – можна врятувати. Мама Анастасія каже, що з сім’ї впав важкий тягар.

Ще до появи на світ у дитини виявили кілька проблем із серцем. Згодом Оленка, як кажуть лікарі, ці хвороби "переросла". Та найбільша проблема – вада серця – загрожувала життю дівчинки.

Мама Анастасія Філатова згадує:

"Дуже боялася, щоб вона не впала сильно. Щоб вона сильно не починала балуватися, бігати. Постійно її гальмувала і зупиняла. Думали, все ж таки у дитини порок серця. Як вона в садку буде?"

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Батьки дівчинки кажуть, що на операцію, а це кілька десятків тисяч гривень, не назбирала б і за кілька років. Настя – у декретній відпустці. Чоловік працює слюсарем на заводі. Виховують ще одну, старшу донечку Женю. Долю усієї родини вирішив один телефонний дзвінок на день народження Оленки.

Анастасія Філатова розповідає:

"Ми зв'язалися з фондом Ріната Ахметова. Нам дуже швидко допомогли. Я навіть не очікувала, що так все швидко відбудеться. Велика подяка особисто главі Фонду, Рінату Ахметову. З великою підтримкою нам допомогли. Взяли на операцію".

У серце крихітки вживили оклюдер. Тепер дитина чудово почувається – може без обмежень йти в життя: займатися танцями, бігом чи навіть боксом, але краще шахами, кажуть батьки. Та в Оленці несподівано відкрився талант художниці.

Дитяча кімната наразі – справжня майстерня. Єдинорога крихітка намалювала для нових друзів із Фонду. Вони завітали із подарунками до родини у новорічні свята. Тепер не тільки Оленчине серце, а й серця всієї родини сповнені радістю життя.

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Фонд підтримує дітей із вадами серця від 2013 року. На сьогодні проведена вже 126-та операція зі встановлення імплантів.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у листопаді-2020 Фонд Ріната Ахметова допоміг з операцією на серці дворічному Микиті з Донбасу.

Раніше новини "Сьогодні" писали про новий етап проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Реабілітація поранених дітей".

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