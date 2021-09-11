"Фонд Ріната Ахметова" допомагає дітям знайти сім'ю

Олена Полєва із Запоріжжя уже взяла під опіку шістьох вихованців

За останніми даними міністерства соціальної політики, понад 63 тисячі дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають у сімейних формах виховання – в прийомних родинах або дитячих будинках сімейного типу.

Олена Полєва із Запоріжжя уже взяла під опіку шістьох вихованців. Та на цьому зупинятися не збирається – хоче подарувати родинний затишок ще комусь.

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Без підтримки у такій великій родині не обійтися! Тому чуйність – найперше, що Олена Полєва прищеплює дітям, яких бере на виховання.

"Найголовніше – це доброта, любов і діти будуть забувати про погане, і в доброті рости, і думати про хороше",– сказала Олена Полєва, мати-вихователька.

У дітей – складне минуле, згадувати про яке й досі важко. Але травми потроху гояться завдяки довірі до нових батьків. Про теперішню родину вихованці розказують з теплотою.

"Іноді сваримося, але потім миримося відразу, навіть не помічаємо, як миримося",– розповіла Віка Маркіна, вихованка дитячого будинку сімейного типу.

"Мама у нас дуже добра, завжди якщо щось треба – вона завжди допоможе",– каже Андрій Маркін, вихованець дитячого будинку сімейного типу.

Андрій у дитячому будинку сімейного типу вже понад 6 років. Каже, адаптувався тут одразу. Має багато друзів та захоплень.

"У вільний час ми любимо з друзями або в футбол грати, або ще щось таке. вчимося сальто робити",– доповнив Андрій Маркін.

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Олена для своїх дітей водночас і мама, і вчителька, і друг. Багато порад щодо виховання отримала на тренінгу від Фонду Ріната Ахметова.

"Мені сподобалося дуже. Психологи розповідали – все дуже цікаво, я багато вибрала собі потрібного",– говорить Олена Полєва.

Понад 10 років Фонд Ріната Ахметова сприяє влаштуванню дітей з інтернатних закладів у сім'ї. Завдяки всеукраїнському порталу усиновлення "Сирітству – ні!" майже 10 тисяч хлопчиків і дівчаток знайшли своїх батьків.

"Молодець, звичайно, Ринат Леонідович. Ці сайти і тренінги, це дуже важливо для дітей, і багато людей дивляться і багатьом хочеться взяти дитину",– каже Олена Полєва.

Попри шалений темп життя, Олена хоче подарувати любов і піклування ще комусь.

"Треба брати. Треба піднімати дітей, треба давати любов, доброту свою. Якщо кожна людина так візьме і допоможе – значить буде все нормально",– каже Олена Полєва.