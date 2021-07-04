Фонд Ріната Ахметова допомагає підготувати лікарні до нової хвилі ковіду

Апарат ШВЛ. Колаж Сьогодні

Поки ВООЗ попереджає про чергову хвилю ковіду, українські медики готові до нових викликів. Реанімації у багатьох лікарнях не стоять порожніми. Тяжкі форми серед пацієнтів – навантаження на апарати ШВЛ. Уникати ускладнень у хворих під час ковіду медикам поки що не вдається.

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Відсоток летальності зріс, бо вірус мутував. Хворих з тяжким перебігом хвороби побільшало вдвічі. Попри загальний спад захворюваності в країні, ковідні відділення закривати не поспішають. Двоє з п'яти пацієнтів хворих на ковід у Маріупольській лікарні швидкої допомоги – на ШВЛ.

"Вони у нас зараз весь час підключені до мережі. Батареї заряджені, вони в будь-який момент готові до початку роботи. У нас реанімація там, де стало хворому гірше", – розповідає медсестра інфекційного відділення Юлія Полкунова.

Це – рятівники сотень українців. Апарати ШВЛ працюють постійно під наглядом фахівців. Штам "Дельта" вже на порозі, але медики спокійні, бо знають методику лікування. І в цьому велика допомога Фонду Ріната Ахметова.

"Не було джерел, не було протоколів лікування. Це набагато складніше, ніж коли тобі вже розповідають, робиш правильно чи ні. У мене навіть є сертифікат, що я пройшла навчання на семінарському занятті, організованому Фондом Ріната Ахметова", – ділиться завідувачка інфекційного відділення Олена Шаповал.

Також у Маріуполі встановлені кисневі станції, що дозволяють підвести життєво необхідний газ до кожного ліжка.

"З перших днів появи ковідної інфекції Фонд Ріната Ахметова надавав допомогу лікарням, в тому числі і нашій. Була вчасно зроблена розводка киснева по відділенню. Отримали апарати для інвазивної вентиляції легень", – пригадує лікар-анестезіолог Костянтин Шерстюков.

Завдяки Фонду Ріната Ахметова та групі Метінвест цього тижня киснева станція відкрилась і в Покровській клінічній лікарні, яка приймає хворих на ковід із десятків міст Донецької області.

"Від Фонду Ріната Ахметова, від бізнесів SCM вже в лікарні поставлено майже 550 тон кисню, які вже сьогодні рятують життя. Ми бачимо, що кисень на сьогоднішній день – один з найважливіших факторів і який на сьогодні зусиллями лікарів допомагає врятувати життя для кожного, хто проживає сьогодні в Україні", – коментує директор департаменту з регіонального розвитку компанії Метінвест Олександр Вишняков.

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Чотири тони рідкого кисню – усе автоматизовано подається почергово з кожного балона. До них під'єднані три корпуси.

"Для мене особистість Ріната Ахметова, вона з якогось часу носить характер подиву. Фонд, який підтримує його ініціативи – це велика підмога в країні в цілому, переоцінити це дуже складно. Ми можемо бути тільки вдячні", – зазначає в.о. генерального директора Покровської клінічної лікарні Юрій Бородін.

На початку епідемії Рінат Ахметов поставив завдання допомогти співвітчизникам у боротьбі з COVID-19 і виділив триста мільйонів гривень. Це найбільший внесок одного благодійника в національну медицину.

"Бізнеси SCM працюють майже в кожній області. Тому наш обов'язок – допомогти кожному місту і кожній області, допомогти Києву, допомогти всій Україні. Усе, чого я хочу, – щоб люди одужували і люди не хворіли", – запевняє засновник Благодійного фонду Рінат Ахметов.

Проєкт "Боротьба з COVID -19" не має аналогів у країні. Це системна і масштабна приватна ініціатива, спрямована на підтримку державних медустанов. Державним лікарням з різних куточків країни було надано понад двісті апаратів ШВЛ, також – понад триста тисяч експрес-тестів, більш ніж двісті тисяч засобів індивідуального захисту для медперсоналу та ПЛР-аналізатори.