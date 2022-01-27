Фонд Ріната Ахметова продовжує підтримувати дітей через травму війни на Донбасі (відео)

Через збройний конфлікт діти не бачать справжнього дитинства

Поранені майже сто дітей, ще більше загиблих. Десятки тисяч зазнали психологічного насильства. Це жахлива статистика наслідків збройного конфлікту на Донбасі. Як діти восьмий рік долають такі випробування?

Початок війни

Для родини одинадцятирічної Ганни із Мар’їнки війна почалася у липні 2014 року.

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"Місто розбите градами, багато загиблих, руйнувань. Для нас це був шок", — каже мама Ганни Олена Неліпа.

Залишатися у рідному місті було вкрай небезпечно.

"Люди залишають свій рідний дім, кидають друзів своїх, тому що всі друзі, знайомі роз'їжджаються по різних містах", — розповідає переселенка з Мар'їнки Ганна Ворона.

Родина знайшла порятунок за сотню кілометрів від дому – у Дружківці. Ганна тут мешкає з батьками та молодшою сестрою.

"Перші три роки зі сльозами в Мар'їнку приїжджали, і дивилися на це все. Ми усвідомили те, що у нас виходу немає", — каже переселенка з Мар’їнки Олена Неліпа.

За роки збройного конфлікту на Донбасі загинули 152 дитини. Поранені 95 хлопчиків та дівчаток. Ганна вірить, що саме вчасний переїзд якомога далі від лінії зіткнення врятував її сім'ю.

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"У підвалі сидиш і слухаєш обстріли й немає дитинства ніякого, коли ти навіть не можеш вийти на вулицю погуляти", — розповідає переселенка з Мар'їнки Ганна Ворона.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

У найважчі роки війни родину підтримав Фонд Ріната Ахметова.

"У 2014 році ми як сюди приїхали, фонд нам видавав продуктові набори. Вдячні, що є такі люди, є такий фонд, є така організація, яка робить добрі справи", — зазначила переселенка з Мар’їнки Олена Неліпа.

Ганна із Мар’їнки долучилася до масштабного проєкту "Мирне літо". З іншими маленькими жителями Донбасу відпочивала у курортному Святогірську.

"Вона говорила: "З нами працював психолог, дуже багато було цікавих програм, плюс конкурси". Вона виграла головний приз — лампу блогерську, плюс штатив, мікрофон. Приїхала щаслива", — каже переселенка з Мар’їнки Олена Неліпа.

З такими подарунками дівчинка майже щодня записує нові відеоблоги — про свої захоплення та успіхи. Вірить, що кожна дитина заслуговує на мирне життя.

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Ще більше приємних сюрпризів для учасників проєктів і програм — під час зимових свят. Тільки за останні 14 років Фонд Ріната Ахметова привітав близько мільйона дітей.

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