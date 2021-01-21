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Фонд Віктора Лещинського відкриває Національний музей архітектури та будівництва

21 січня, 16:04

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За кращий логотип для музею дадуть 10 тисяч гривень

У Києві протягом місяця відкриють Національний музей архітектури та будівництва. Ним опікуватиметься Фонд Віктора Лещинського. Нині уже віднайшли для цього приміщення та почали збирати експонати. А також оголосили конкурс на розробку логотипу для музею.

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Президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський каже, що ідеєю створення музею перейнявся ще кілька років тому. Однак лише зараз з’явилася нагода, аби втілити цей задум у життя.

"Вважаю, що будівельна галузь – одна із найважливіших у нашому суспільстві, а професії будівельник, архітектор, проєктант, експерт є такими, на які треба звертати більше уваги та популяризувати їх серед молоді. Тож завдяки майбутньому музею будемо це робити", - говорить він.

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Фонд В. Лещинського за підтримки Національного експертно-будівельного альянсу України та групи компаній Win Experts розробив чіткий план дій, аби їхній музей з’явився якнайшвидше та одразу зміг поповнюватися численними експонатами. Унікальною в нім буде експозиція: частина кабінету архітектора, який працював в Україні в середині 19 століття.

"Для початку ми віднайшли чудове приміщення під музей, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 77. Саме там і буде тимчасовий прихисток для нашого культурного осередку. Оскільки у майбутньому підшукаємо місце, де зможемо спроєктувати та збудувати вже ексклюзивне приміщення за міжнародними стандартами спеціально для Національного музею архітектури та будівництва. У нім передбачимо і використання сучасних інтерактивних технологій", - наголошує Віктор Лещинський.

Президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський з картою перспективного плану Києва 1911 року

Президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський з картою перспективного плану Києва 1911 року

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Президент НЕБАУ найближчим часом подарує музею свою унікальну колекцією будівельних інструментів, які використовувалися наприкінці 19-го – на початку 20 століття. На них є навіть клейма тогочасних майстерень. А також презентує й інші раритетні речі.

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"Одним із перших експонатів нашого музею стане прінт карта перспективного плану Києва 1911 року. Її п’ять років тому придбав у Київському антикварному клубі. Думаю, що відвідувачам буде цікаво подивитися на цей документ та проаналізувати його. Про всі експонати, якими поповниться наш музей, розповідатиму на власній офіційній сторінці у Фейсбук", – додає він.

До речі, Віктор Лещинський оголосив у Фейсбук конкурс на розробку логотипу для музею. Він має бути в контексті розвитку будівельної професії та розбудови української державності. За кращий логотип переможець отримає премію у розмірі 10 тисяч гривень. Роботи ж оцінюватиме професійне журі, а саме підбиття підсумків запланували на 1 березня.

Фонд В. Лещинського закликає всіх небайдужих долучитися до їхньої соціальної ініціативи!

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Юрій Іванов

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Архітектура музей будівельна галузь Віктор Лещинський
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